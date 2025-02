Cosa c'è di nuovo su Disney Plus a febbraio? Ecco le novità in arrivo

Continua la crescita del catalogo di contenuti di Disney+. La piattaforma di streaming di Disney, infatti, si prepara a registrare l'arrivo di diverse novità nel corso del mese di febbraio 2025, con film e serie TV che andranno ad arricchire l'elenco dei contenuti già a disposizione degli abbonati alla piattaforma.

Ricordiamo che Disney+ è disponibile scegliendo tra uno dei tre piani in abbonamento previsti per i nuovi utenti. È possibile, infatti, scegliere il piano Standard con pubblicità, con un costo di 5,99 euro al mese.

In alternativa, sono disponibili due piani senza pubblicità. Il primo è Standard, con un costo di 9,99 euro al mese oppure 99,90 euro per un anno. Il secondo è Premium, che include i contenuti in 4K invece che in Full HD. Il costo è di 13,99 euro al mese oppure 139,90 euro per un anno.

Cosa c'è di nuovo su Disney+ a febbraio 2025?

Il catalogo di Disney+ si arricchirà con diversi nuovi contenuti nel corso del mese di febbraio 2025. Tra le novità principali c'è la nuova serie animata Win or Lose. Si tratta della prima serie originale realizzata da Pixar Animation Studios. Inevitabilmente, è una delle novità più attese del mese e sarà disponibile dal 19 di febbraio.

Da segnalare, inoltre, l'interessante A Thousand Blows, serie originale in arrivo sulla piattaforma dal prossimo 21 febbraio. Questa serie seguirà la storia di due amici che emigrano dalla Giamaica nell'Inghilterra di fine 800.

Arriva oggi, invece, la sesta stagione di The Kardashans, una delle serie più popolari della piattaforma.

Da segnalare anche la disponibilità, a partire dal 26 di febbraio, della quarta stagione di Abbot Elementary.

