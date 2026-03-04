Coppa Italia: come vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero

La seconda semifinale di andata di Coppa Italia si giocherà questa sera, mercoledì 4 marzo, a partire dalle 21. La partita vedrà la Lazio ospitare l'Atalanta. Si tratta di un match ricco di interesse e che per entrambe le squadre ha un peso enorme per il prossimo futuro. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, in modo completamente gratuito.

Per vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero, soprattutto in tutti quei Paesi in cui non c'è una copertura dell'evento, è sufficiente ricorrere a una VPN, selezionare un server italiano e, quindi, connettersi a Mediaset Infinity per seguire la partita.

Tra le opzioni disponibili, la VPN giusta per seguire il match in streaming dall'estero è, senza dubbio, Total VPN



Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match in programma questa sera:

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri

(4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

Come sottolineato in precedenza, il calcio di inizio della partita è fissato per oggi, mercoledì 4 marzo a partire dalle 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in streaming tramite Mediaset Infinity. Per vederla dall'estero è sufficiente puntare su una VPN come Total VPN, oggi disponibile a 1,59 euro al mese, e poi raggiungere Mediaset Infinity per seguire il match in diretta streaming.

