Coppa Italia: come vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero

Ecco come vedere Lazio - Atalanta, partita valida come semifinale di andata di Coppa Italia, in TV e in streaming, anche dall'estero.
Davide Raia
Pubblicato il 4 mar 2026
Link copiato negli appunti

La seconda semifinale di andata di Coppa Italia si giocherà questa sera, mercoledì 4 marzo, a partire dalle 21. La partita vedrà la Lazio ospitare l'Atalanta. Si tratta di un match ricco di interesse e che per entrambe le squadre ha un peso enorme per il prossimo futuro. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in diretta streaming su Mediaset Infinity, in modo completamente gratuito.

Per vedere Lazio - Atalanta in streaming dall'estero, soprattutto in tutti quei Paesi in cui non c'è una copertura dell'evento, è sufficiente ricorrere a una VPN, selezionare un server italiano e, quindi, connettersi a Mediaset Infinity per seguire la partita.

Tra le opzioni disponibili, la VPN giusta per seguire il match in streaming dall'estero è, senza dubbio, Total VPN, che può essere attivata con un prezzo ridotto fino a 1,59 euro al mese. La promozione riguarda il piano annuale con 30 giorni di garanzia di rimborso. Oltre alla VPN, il servizio include anche il sistema adblock e l'antivirus.

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Total VPN, qui di sotto.

Attiva qui Total VPN

Le probabili formazioni

Ecco le probabili formazioni del match in programma questa sera:

  • Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Taylor; Isaksen, Dia, Zaccagni. All. Sarri
  • Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Zalewski; Sulemana, Pasalic; Scamacca. All. Palladino

Come sottolineato in precedenza, il calcio di inizio della partita è fissato per oggi, mercoledì 4 marzo a partire dalle 21. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e in streaming tramite Mediaset Infinity. Per vederla dall'estero è sufficiente puntare su una VPN come Total VPN, oggi disponibile a 1,59 euro al mese, e poi raggiungere Mediaset Infinity per seguire il match in diretta streaming.

Attiva qui Total VPN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

