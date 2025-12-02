Coppa Italia: come vedere in streaming dall'estero Juventus - Udinese

Juventus - Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, è in programma oggi, 2 dicembre, con calcio di inizio fissato per le 21. La partita sarà trasmessa da Italia 1 e sarà visibile in streaming anche su Infinity. Andiamo a scoprire come vedere la partita dall'estero e quali sono le formazioni con cui le due squadre scenderanno in campo.

Come vederla in streaming dall'estero

Per vedere Juventus - Udinese in streaming dall'estero è necessario ricorrere a una VPN e selezionare un server italiano per raggiungere Infinity. Il match, infatti, ha una scarsa copertura mediatica al di fuori dei confini nazionali, considerando il poco interesse per la competizione.

La VPN giusta da scegliere, in questo momento, è TotalVPN, servizio di riferimento del settore che può essere attivato con una promozione da cogliere al volo. Grazie all'offerta in corso, infatti, è possibile ottenere uno sconto dell'80% sul piano annuale.

In questo modo, il servizio è disponibile con un prezzo ridotto a 1,59 euro al mese e con anche 30 giorni di garanzia di rimborso.

Orario e probabili formazioni

Juventus - Udinese si gioca oggi, 2 dicembre 2025, con calcio di inizio fissato per le 21:00. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Italia 1 e anche in diretta streaming su Infinity. Per vederla dall'estero basta avere una VPN.

Le probabili formazioni sono le seguenti:

Juventus (3-4-1-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti.

(3-4-1-2): Perin; Kalulu, Gatti, Kelly; Joao Mario, Koopmeiners, Miretti, Kostic; Adzic; David, Openda. All. Spalletti. Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Solet, Palma; Ehizibue, Miller, Piotrowski, Ekkelenkamp, Rui Modesto; Bravo, Buksa. All. Runjaic.



