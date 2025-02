Coppa Italia, Atalanta-Bologna: orario e dove vederla dall'estero

Questa sera a Bergamo si disputerà Atalanta-Bologna, match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. L'incontro sarà trasmesso in TV su Italia 1, con il calcio d'inizio fissato alle ore 21:00.

Se si è all'estero, la partita sarà visibile tramite l'app Mediaset Infinity e l'utilizzo di una VPN, il servizio che consente di superare le restrizioni geografiche imposte dai provider di rete sui contenuti delle piattaforme streaming quando ci si trova fuori dall'Italia. Senza una VPN, infatti, la visione della gara di Coppa Italia non è disponibile a causa del blocco geografico.

Per la velocità di connessione e la privacy garantita, NordVPN è una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato. Con l'ultima offerta si può attivare a 3,39 euro al mese, grazie allo sconto fino al 72% sui piani di 24 mesi.

Dove vedere Atalanta-Bologna di Coppa Italia in streaming dall'estero

La partita di Coppa Italia tra Atalanta e Bologna sarà visibile all'estero su Mediaset Infinity, affiancando alla piattaforma streaming una connessione VPN. Per superare il blocco geografico sarà sufficiente accedere alla lista dei server VPN e selezionarne uno tra quelli posizionati in Italia, così da simulare una connessione dal nostro Paese.

In automatico il provider di rete crederà che il dispositivo in questione si stia connettendo dall'Italia, facendo decadere da subito le restrizioni geografiche che impediscono la visione dei contenuti di Mediaset Infinity quando si è all'estero.

Come detto all'inizio, NordVPN è una delle VPN più indicate per la visione dei contenuti in streaming fuori dall'Italia. I suoi principali punti di forza sono la velocità di connessione superiore alla media e l'attenzione sulla privacy dei dati personali degli utenti.

Grazie alla promozione attualmente in corso sul sito ufficiale, è possibile attivare il piano Base al prezzo scontato di 3,39 euro al mese per due anni. E se il servizio non dovesse soddisfare le proprie aspettative, si ha sempre a disposizione una garanzia di rimborso di 30 giorni.

