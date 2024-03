Copilot per Microsoft 365 riceve nuove funzionalità su mobile

All'inizio di febbraio, Microsoft ha aggiunto l'accesso diretto a Copilot per Microsoft 365 in Windows. Nelle scorse ore, la società ha deciso di lanciare una nuova funzionalità mensile che mostrerà tutte le novità di Copilot verranno aggiunte in futuro all’app e ai servizi Microsoft365. Entro il mese di marzo, l’assistente AI sarà integrato su Forms per gli utenti commercial di Microsoft 365. Inoltre, a metà aprile verrà rilasciato Copilot per OneDrive per gli utenti business e scolastici. Tuttavia, il blog dell’azienda ha rivela anche che l'assistente digitale è ora disponibile anche per l’app mobile Microsoft 365, insieme alle Word e PowerPoint. Secondo l’azienda di Redmond, Copilot permette di riassumere, tradurre, o spiegare testi e documenti. Gli utenti possono fare anche domande sul contenuto selezionato. È anche possibile iniziare a generare contenuti magari sulla versione desktop, per poi continuare a lavorare usando le app mobili Microsoft 365.

Copilot per Microsoft 365: aggiornamenti anche per Stream e Outlook

Oltre a Copilot per Microsoft 365 ha inoltre annunciato che, ad aprile, il suo servizio di streaming video a tema aziendale Stream aggiungerà il supporto Copilot. La società di Redmond afferma che le aziende possono utilizzare l'assistente per porre domande o generare riepiloghi in base ai video che pubblicano su Stream. Possono anche chiedere a Copilot di trovare persone, team o argomenti specifici che potrebbero essere presenti all'interno di tali video. L'app Microsoft 365 sul web aggiungerà una nuova funzionalità denominata “Aiutami a creare”. Questa è progettata per aiutare gli utenti a trovare l'app e il formato giusti per qualsiasi progetto, come una presentazione, un quiz e altro ancora.

Infine, per quanto riguarda gli utenti che utilizzano ancora l'app classica di Outlook per Windows, Copilot aggiungerà due nuove funzionalità durante il mese di marzo. La prima aiuterà gli utenti a redigere un messaggio e-mail, mentre la seconda consentirà a Copilot di istruire le persone sulla chiarezza e sul tono dei messaggi prima che questi vengano inviati.