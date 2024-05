Copilot offrirà una guida in-game per i giochi Xbox e PC

Microsoft ha annunciato una nuova categoria di PC Windows denominata PC Copilot+. L'azienda sta cercando di mostrare agli utenti che, acquistando uno di questi PC Copilot+, si avranno alcuni vantaggi extra rispetto a un PC senza chip neurale. Proprio per questo motivo, Microsoft mostrato una funzionalità di gioco di Copilot, progettata per assistere i giocatori in alcuni giochi Xbox e PC. Secondo il post di Microsoft su X (ex Twitter), l'AI utilizza conversazioni in linguaggio naturale per guidare i giocatori quando rimangono bloccati o hanno bisogno di informazioni. Durante una dimostrazione, Copilot è stato utilizzato all'interno di Minecraft. Un giocatore ha chiesto a Copilot come realizzare una spada. L'AI è stato in grado di spiegare il processo e persino indirizzare il giocatore verso le risorse necessarie.

Copilot: l’AI di Microsoft potrebbe avere “allucinazioni” anche nel gioco

Copilot potrebbe essere di grande aiuto per i giocatori che a volte si sentono frustrati quando non sanno come progredire in un gioco. Invece di cercare guide online, Copilot consente conversazioni rapide direttamente all'interno del gioco. Tuttavia, uno dei comportamenti più criticati dei chatbot basati sull’intelligenza artificiale è l’allucinazione. Ciò si verifica quando l’IA fornisce con sicurezza una risposta a una domanda, ma le informazioni presentate sono sostanzialmente errate. Ciò significa che Copilot può avere "allucinazioni" nei giochi e ingannare il giocatore.

L'azienda prevede di vendere circa 50 milioni di laptop con la nuova etichetta PC Copilot+. Per supportare tutto ciò, Intel, AMD e Qualcomm forniranno processori dotati di chip basati sull'intelligenza artificiale progettati per Windows e il suo assistente AI. Le principali aziende di PC come Dell, HP, Acer, Asus, Samsung e Lenovo produrranno PC Copilot+. Microsoft ha inoltre annunciato versioni aggiornate dei suoi Surface Laptop e Surface Pro con i nuovissimi processori Snapdragon X. Secondo Microsoft, i nuovi chip Snapdragon X Plus/Elite offrono un significativo incremento delle prestazioni. Microsoft ha infine affermato che il Surface Laptop è più veloce dell'86%, mentre il Surface Pro è del 90% più veloce del suo predecessore.