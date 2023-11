Copilot: l’assiste AI arriva su Microsoft Shopping

Lo scorso settembre, durante l'evento di presentazione di Copilot, Microsoft aveva annunciato anche alcune funzionalità in arrivo per il suo browser Edge. Dopo settimane di attesa, queste sono finalmente disponibili per tutti gli utenti. In primis, l’assistente AI Copilot è stato integrato in Microsoft Shopping, ma il suo rilascio a livello globale avverrà gradualmente. In un post sul proprio blog ufficiale, l'azienda ha dichiarato che: "Copilot in Microsoft Shopping è progettato per essere il tuo personal shopper e aiutarti a trovare ciò che ti serve in meno tempo”. Ad esempio, gli utenti potranno chiedere a Copilot consigli su idee regalo. L’assistente AI farà quindi delle domande intelligenti, in modo da restringere il campo e trovare l’idea giusta. Inoltre, a breve sarà anche possibile condividere su Copilot una foto di un prodotto che si sta cercando, in modo che l’assistente possa trovarlo facilmente.

Copilot: le altre funzioni in arrivo su Microsoft Edge

Un'altra nuova funzionalità basata sull'intelligenza artificiale e disponibile per gli utenti di Edge è Review Summaries. Cliccando sull'icona di Copilot nella barra laterale, gli utenti potranno chiedere all’AI di generare un riepilogo delle recensioni di un prodotto specifico. Microsoft ha poi annunciato che anche Edge Secure Network, testato dai membri del programma Edge Insiders all'inizio di quest'anno, è ora disponibile. Secondo l’azienda di Redmond: "Edge Secure Network utilizza la tecnologia VPN per impedire a terze parti e malintenzionati di accedere alle informazioni sensibili degli utenti, in modo che questi possano effettuare acquisti online, compilare moduli e tenere la loro attività di navigazione lontano da occhi indiscreti". Tra le altre funzionalità di sicurezza di Edge, sono disponibili anche Password Health, Password Monitor e Website Typo Detection che impedisce agli utenti di ritrovarsi su un sito dannoso quando questi digitano male un indirizzo URL.

Tornando a Copilot, come già accennato, l’assistente AI è già integrato in Microsoft Shopping ed è accessibile da qualsiasi browser web, dal sito web https://bing.com/shop/ai. Tuttavia, secondo Microsoft, per un’esperienza ottimale è meglio utilizzare Edge. Per ora è disponibile solo da browser PC, ma la nuova funzione di acquisto AI sarà presto aggiunta anche su mobile.