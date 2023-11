Microsoft implementerà GPT-4 Turbo su Copilot AI

GPT-4 Turbo, una delle ultime novità rilasciate da OpenAI sarà presto integrato su Copilot AI di Microsoft, precedentemente conosciuto come Bing Chat. Come annunciato alla conferenza DevDay di inizio novembre, questo LLM è una versione potenziata dell’attuale GPT-4 (attualmente disponibile per ChatGPT Plus e ChatGPT Enterprise). GPT-4 Turbo è disponibile in due versioni. La prima riguarda la sola analisi del testo, mentre la seconda riguarda la comprensione di testo e immagini. Questo LLM è aggiornato ad aprile 2023 ed è in grado generare oltre 300 pagine di testo in un solo prompt. Grazie all’integrazione di questo nuovo modello di linguaggio, le possibilità di Microsoft Copilot aumenteranno in maniera esponenziale.

GPT-4 Turbo: aumentato il limite dei caratteri disponibili su Copilot AI

Bing Chat/Copilot ha attualmente un limite rigoroso di 5.000 caratteri per ogni chat. Alcuni utenti hanno chiesto su X se il limite di caratteri potesse essere aumentato con l'aggiunta di GPT-4 Turbo. Rispondendo a questi utenti, Mikhail Parakhin, capo del Microsoft Advertising and Web Services e del nuovissimo Windows and Web Experiences Team ha dichiarato: "Sì, GPT-4 Turbo ha una finestra contestuale più ampia, quindi l’obiettivo è aumentare il limite". Ciò sarà sicuramente di grande aiuto per molti utenti che hanno chiesto di superare il limite attuale. Rispondendo ad un altro utente, che chiedeva se il nuovo LLM fosse completamente integrato in Bing, Parakhin ha risposto che negativamente, poiché “deve essere ancora risolto qualche problema”.

Per quanto riguarda i miglioramenti rispetto alla versione precedente, il manager ha risposto che GPT-4 Turbo batte gli standard di GPT-4 in termini di “intelligenza percepita”, ovvero la metrica interna di Microsoft per stabilire quanto il sistema si senta intelligente quando interagisce con gli utenti. Ha inoltre un throughput più elevato, quindi puoi avere più utenti o eseguire controller di dominio meno “caldi”, migliorando la latenza. Infine, per quanto riguarda l’integrazione di plug-in di terze parti, Parakhin ha confermato che il roll-out è in arrivo per tutti.