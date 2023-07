Conto per giovani: con Banca Mediolanum è tutto gratis

Banca Mediolanum propone ai nuovi clienti SelfyConto, il conto corrente online che permette di eliminare i costi per la gestione del proprio denaro e degli strumenti di pagamento. Scegliendo questo conto, il canone è azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese), i bonifici sono gratis e c'è una carta di debito con prelievi senza commissioni in tutta Europa.

La proposta di Banca Mediolanum diventa ancora più conveniente per i clienti Under 30: chi è alla ricerca di un conto per giovani, infatti, può contare su SelfyConto con canone azzerato fino al compimento dei 30 anni (e azzerabile successivamente) oltre a tutti i servizi proposti dall'istituto. Si tratta della scelta giusta per avere un conto davvero a zero spese.

Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di Banca Mediolanum.

Conto per giovani Under 30: ecco perché conviene Banca Mediolanum

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un'offerta bancaria completa che prevede:

canone azzerato per 12 mesi; il canone per gli Under 30 è sempre azzerato

carta di debito inclusa senza costi e con prelievi gratis in tutta l'area Euro

inclusa senza costi e con in tutta l'area Euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese con plafond di 1.500 euro

In più, Banca Mediolanum propone un'offerta bancaria davvero ricca, con tante funzionalità su cui puntare per poter accedere ad un conto completo con tutti i servizi finanziari utili. Ci sono anche i prestiti, i mutui, i prodotti assicurativi e le soluzioni di investimento da affiancare al conto corrente.

Chi è alla ricerca di un nuovo conto online per giovani Under 30 può, quindi, puntare sulla proposta a zero spese di Banca Mediolanum. Per richiedere l'apertura del conto corrente è possibile seguire il link qui di sotto. Da notare che la procedura di sottoscrizione può essere completata anche tramite SPID, in modo da velocizzare l'intera pratica.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.