Conto online senza rinunce: un'offerta completa a canone zero con Fineco

Scegliere un conto online è la strada giusta per il risparmio ma non deve essere una scelta accompagnata a rinunce o comunque all'apertura di un conto corrente con funzionalità limitate. È possibile, infatti, abbinare un conto online a un'offerta bancaria davvero completa.

La soluzione giusta, in questo caso, è Conto Fineco. Attualmente, per tutti i nuovi clienti, il conto in questione è disponibile con canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) e azzerabile anche successivamente.

C'è la carta di debito con prelievi gratis, a partire da 100 euro, in qualsiasi ATM in Italia, ed è possibile sfruttare i bonifici gratis. Per i clienti che scelgono Fineco c'è anche la possibilità di richiedere la carta di credito oltre che di accedere alla piattaforma di investimenti di Fineco, porta di ingresso al mondo del trading.

Per tutti i dettagli su Conto Fineco e per richiederne l'apertura è possibile seguire il link qui di sotto.

Conto Fineco: completo e senza rinunce con la nuova promozione

Scegliendo Conto Fineco è possibile accedere a un conto corrente online, ricco di vantaggi e privo di limitazioni. Questo conto include:

canone zero per un anno, invece di 3,95 euro al mese; il canone è azzerabile anche successivamente rispettando una delle condizioni fissate dalla banca, come l'accredito dello stipendio o della pensione; per i clienti

carta di debito con canone annuo di 9,95 euro; con la carta è possibile effettuare prelievi senza commissioni a partire da 100 euro presso qualsiasi ATM in Italia; la carta supporta anche i principali wallet digitali come Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

bonifici gratis; anche tutte le principali operazioni bancarie sono gratuite

accesso alla piattaforma di investimenti Fineco

possibilità di richiedere la carta di credito con canone annuo di 19,95 euro e plafond (incrementabile) di 1.600 euro

Per richiedere l'apertura di Conto Fineco basta seguire il link qui di sotto.

Il conto giusto per investire

Puntando su Conto Fineco non c'è solo la possibilità di poter utilizzare un conto corrente online completo. La banca, infatti, è un punto di riferimento per il trading online e, con la sua piattaforma di investimenti, accessibile a tutti i correntisti, garantisce notevoli vantaggi e la possibilità di accedere ai principali mercati azionali.

Fineco ha un approccio chiaro sugli investimenti, garantendo commissioni ridotte e la possibilità di ottenere un risparmio crescente in base al numero di operazioni eseguite. In più, per tutti i clienti Under 30 ci sono vantaggi extra, come la possibilità di ottenere sconti aggiuntivi sulle commissioni.

Per tutti i clienti interessati agli investimenti, inoltre, Fineco propone il Conto Trading. Si tratta di un conto dedicato agli investitori, con canone zero e tanti vantaggi aggiuntivi per chi decide di affidarsi a Fineco per incrementare il valore del proprio patrimonio.

