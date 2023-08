Conto online con prelievi e bonifici gratis e 2 mesi di DAZN in regalo con Banca Sella

Per chi è alla ricerca di un nuovo conto corrente ora c'è una promozione da cogliere al volo: Banca Sella, infatti, mette a disposizione dei nuovi clienti la possibilità di accedere a Conto Sella Start. Si tratta di un conto online con carta di debito inclusa che permette di effettuare prelievi e bonifici gratis a fronte di un canone di appena 1,5 euro al mese (azzerato per i primi 3 mesi). Per i nuovi clienti, inoltre, ci sono 2 mesi di DAZN Standard in regalo per seguire in streaming la prima parte della stagione di Serie A e tutti gli altri eventi proposti dalla piattaforma.

Per accedere all'offerta basta visitare il sito ufficiale di Banca Sella. L'apertura può avvenire anche tramite SPID.

Conto Sella: la soluzione giusta per aprire un nuovo conto corrente

Scegliendo Conto Sella Start è possibile accedere a un conto con le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per 3 mesi, poi 1,5 euro al mese

carta di debito inclusa grati s con possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay

s con possibilità di utilizzare Google Pay e Apple Pay prelievi gratuiti da ATM Sella; ogni mese, inoltre, ci sono 4 prelievi gratis da ATM di altre banche

da ATM Sella; ogni mese, inoltre, ci sono 4 prelievi gratis da ATM di altre banche bonifici gratis

operatività completa, sia in filiale che tramite i canali digitali della banca

possibilità di richiedere la carta di credito e di accedere a tutti gli altri servizi proposti da Banca Sella

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Conto Sella Start, inoltre, ci sono 2 mesi gratis di DAZN Standard impostando l'accredito dello stipendio sul conto. Si tratta di un bonus che consente di accedere, senza alcun costo, a tutti i contenuti disponibili su DAZN, piattaforma di streaming che trasmette tutte le partite di Serie A.

Per aprire il conto corrente di Banca Sella è possibile seguire una semplice procedura online, con autenticazione anche tramite SPID.

