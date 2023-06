Conto online completo e a zero spese: ecco perché scegliere Conto Corrente Arancio

Puntare su un conto corrente online a zero spese, senza dover rinunciare ad un'offerta bancaria davvero completa, è possibile. In questo momento, infatti, scegliendo Conto Corrente Arancio è possibile accedere ad una delle proposte più ricche e convenienti del mercato bancario, con la garanzia di eliminare qualsiasi costo per la gestione del proprio denaro.

In via promozionale, infatti, è possibile aprire Cont Corrente Arancio di ING con Modulo Zero Vincoli. Questa soluzione prevede il canone gratuito per 12 mesi (invece di 2 euro al mese) e la possibilità di azzerarlo a tempo indeterminato successivamente (basta accreditare stipendio o pensione oppure registrare accrediti per almeno 1.000 euro al mese).

Conto Corrente Arancio mette a disposizione una carta di debito con prelievi gratis e la possibilità di sfruttare bonifici gratis. Per richiedere l'apertura del conto è possibile fare riferimento direttamente al sito ufficiale di ING, accessibile tramite il link qui di sotto.

Conto Corrente Arancio di ING: l'offerta a zero spese su cui puntare oggi

Scegliere Conto Corrente Arancio di ING significa accedere ad un conto online a zero spese, senza rinunce e con un'operatività completa. Con la proposta di ING è possibile sfruttare:

canone zero per 12 mesi ; terminato il periodo promozionale, per continuare ad azzerare il canone a tempo indeterminato è sufficiente accreditare stipendio o pensione oppure registrare almeno 1.000 euro di accredito mensile

; terminato il periodo promozionale, per continuare ad è sufficiente accreditare stipendio o pensione oppure registrare almeno 1.000 euro di accredito mensile carta di debito con prelievi gratis in tutta Europa

con in tutta Europa bonifici SEPA e altre operazioni bancarie gratis , sia online che tramite il Servizio Clienti

e altre operazioni bancarie , sia online che tramite il Servizio Clienti un modulo assegni all'anno

possibilità di richiedere la Carta di Credito Mastercard Gold con plafond di 1.500 euro e con canone di 2 euro al mese azzerabile

La promozione dedicata da ING a tutti i nuovi clienti è disponibile tramite una semplice procedura di attivazione online. Scegliere oggi il Conto Corrente Arancio significa poter contare su di un conto online completo e, soprattutto, davvero gratuito.

