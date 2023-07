Conto online a zero spese: ecco perché Revolut conviene davvero

Aprire un conto online a zero spese richiede un'attenta scelta dell'opzione a cui affidarsi. Molti conti di questo tipo, infatti, presentano reali limitazioni e commissioni di vario tipo da sostenere per tutte le principali operazioni. Per questo motivo, scegliere Revolut con il piano Standard a canone zero rappresenta una delle opzioni più convenienti a disposizione dei risparmiatori.

In questo momento, inoltre, i nuovi clienti che scelgono la fintech possono provare gratis per 3 mesi il conto Revolut Premium (dal costo di 7,99 euro al mese) e, in qualsiasi momento, passare senza costi a Revolut Standard a canone zero. Per iniziare subito la prova gratuita è possibile accedere al sito ufficiale di Revolut.

Revolut a canone zero: la scelta giusta per un nuovo conto online

Con Revolut Standard è possibile accedere ad un conto completo con carta abbinata per un'offerta bancaria a canone zero ricca di funzionalità. Con la carta, oltre a pagamenti senza commissioni, è possibile prelevare senza commissioni presso qualsiasi bancomat con 5 operazioni mensili e 200 euro di limite massimo.

In abbinato al piano Standard c'è anche un conto Revolut <18 che il titolare del conto principale può aprire per il proprio figlio minore, educandolo all'utilizzo corretto del denaro. Tra i vantaggi a cui è possibile accedere con Revolut Standard c'è anche il cashback sugli alloggi, fino al 3%, oltre al cambio valuta senza commissioni, fino a 1.000 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti alla ricerca di un conto corrente online, inoltre, in questo momento Revolut propone una prova gratuita di 3 mesi del piano Revolut Premium (dal costo di 7,99 euro al mese). Si tratta di una prova senza vincoli: in qualsiasi momento, infatti, è possibile passare a Revolut Standard a canone zero.

Revolut Premium propone diversi vantaggi extra, aumentando la soglia di prelievo e di cambio valuta senza commissione e aggiungendo una serie di coperture assicurative per il cliente. Per accedere all'offerta è possibile seguire il link qui di sotto.

