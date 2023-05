Conto online a canone zero con Fineco: un'offerta completa e conveniente

FinecoBank è oramai un punto di riferimento assoluto del mercato bancario italiano, con oltre 1,49 milioni di clienti e una gamma di prodotti e servizi che spaziano dal banking, con il conto corrente online, al trading e al mondo degli investimenti.

Il punto centrale dell'offerta dell'istituto è proprio il Conto Fineco. Si tratta di un conto corrente online che unisce completezza e convenienza, garantendo l'accesso a tutto quello che serve per la gestione del proprio denaro.

Per tutti i nuovi clienti, inoltre, il canone mensile è azzerato per i primi 12 mesi (invece di 3,95 euro). Successivamente, il canone può essere ridotto fino azzerarsi, rispettando alcune semplici condizioni come impostare l'accredito dello stipendio o della pensione.

Il Conto Fineco può essere aperto direttamente online, tramite il sito ufficiale di Fineco.

Conto online a canone zero: i dettagli dell'offerta di Fineco

Il Conto Fineco è un conto corrente online che può essere gestito, senza limitazioni, tramite i canali digitali dell'istituto. Per il cliente, inoltre, c'è sempre il supporto di un Personal Financial Advisor pronto ad offrire tutto il supporto necessario nella scelta delle opzioni più convenienti per la gestione del proprio denaro.

Con il conto corrente di Fineco, infatti, è possibile accedere ad una ricca gamma di soluzioni di investimento oltre che al trading online, con un'offerta completa ed in grado di soddisfare appieno le esigenze di tutti i risparmiatori.

Per i clienti Fineco, nel conto online è inclusa la Carta di Debito Visa che garantisce anche prelievi senza commissioni sul circuito BANCOMAT (per operazioni da superiori a 99 euro). Da notare, inoltre, che:

i bonifici SEPA sono gratis ed è possibile effettuare anche bonifici istantanei

ed è possibile effettuare anche bonifici istantanei c'è il supporto al " Maxi Prelievo " su circuito BANCOMAT fino a 3.000 euro al giorno presso gli ATM evoluti di UniCredit

" su circuito BANCOMAT fino a 3.000 euro al giorno presso gli ATM evoluti di UniCredit c'è la possibilità di effettuare versamenti di contanti e assegni

sono senza commissioni i pagamenti di MAV , RAV , F24 , gli addebiti SDD , il servizio di custodia dei titoli

, , , gli addebiti , il servizio di custodia dei titoli è possibile affiancare al conto anche la carta di credito, scegliendo tra le varie opzioni proposte da Fineco

L'apertura del Conto Fineco avviene direttamente online, con una procedura guidata accessibile tramite il sito ufficiale.

Come azzerare il canone del Conto Fineco

Il conto corrente online di Fineco prevede un canone mensile di 3,95 euro. Come sottolineato in precedenza, il canone è azzerato per 12 mesi. Successivamente, è possibile continuare a mantenere il canone azzerato rispettando alcune condizioni.

Il canone mensile è sempre azzerato per tutti i clienti Under 30 mentre può essere azzerato in uno dei seguenti casi:

con l'accredito di stipendio o pensione

con l'attivazione del servizio di consulenza evoluta per oltre 20.000 euro

con Credit Lombard e fido sui titoli

con un patrimonio di Risparmio gestito superiore a 40.000 euro

con un Fondo pensione con versamento annuo superiore a 1.000 euro

eseguendo almeno 4 ordini di trading in un mese

