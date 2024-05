Conto multivaluta gratuito per 3 mesi: ecco l’offerta di Revolut

Il sogno di ogni viaggiatore abitudinario? Avere un conto multivaluta gratuito, anche per soli 3 mesi. Revolut ha deciso di renderlo reale, offrendo una carta prepagata e un conto con infiniti vantaggi. Quindi, se stai programmando un viaggio all'estero, dimentica le preoccupazioni relative al cambio valuta. Revolut ti permette di gestire diverse valute senza commissioni dal lunedì al venerdì, a seconda del piano scelto.

Se non ti piacciono gli imprevisti, il piano Premium di Revolut mette a disposizione coperture assicurative complete. Dal bagaglio smarrito ai ritardi aerei, passando per l’assicurazione medica globale, avrai tutto sotto controllo. Non c'è da stupirsi quindi se Revolut viene considerata la scelta perfetta per chi vive con la valigia sempre pronta.

Revolut Premium: conto multivaluta gratuito con tanti vantaggi

Il piano Premium di Revolut, solitamente a 9,99 euro al mese, è gratuito per 3 mesi grazie alla promozione attuale. Quali sono i vantaggi, ti stari chiedendo Eccone alcuni:

sconto del 20% sulle commissioni per i bonifici internazionali;

sulle commissioni per i bonifici internazionali; prelievi senza commissioni fino 400 euro al mese;

mese; accesso scontato alle lounge aeroportuali;

due conti Revolut<18 inclusi;

inclusi; cambio valuta senza commissioni.

Tutto questo rende il conto Premium la scelta vincente per chi frequenta spesso gli aeroporti. Sarà possibile passare alla versione Standard, a costo zero, in qualsiasi momento. Ma, seriamente, vorresti fare a meno di tutti questi vantaggi?

Quindi, che aspetti? Visita il sito di Revolut e approfitta di questa offerta. Un conto multivaluta gratuito per 3 mesi è troppo allettante per essere ignorato. Mentre gli altri stanno ancora cambiando i loro soldi a caro prezzo, tu potrai gestire le tue valute come un professionista.





Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione



Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.Le opinioni espresse all'interno dei contenuti sono esclusivamente dell'autore e non riflettono le opinioni e convinzioni di Revolut. Tuttavia, questo sito guadagna una commissione attraverso i link di affiliazione