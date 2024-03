Conto Hype: la soluzione Smart per le tue spese

Il conto HYPE è sicuramente una delle soluzioni smart più interessanti per quanto concerne i conti carta. Con vantaggi che spaziano dalla gestione quotidiana delle spese fino alla pianificazione del futuro e agli investimenti, HYPE offre un'ampia gamma di conti concepiti su misura per rispondere a esigenze specifiche.

Conto Hype: i vari piani disponibili

I tre conti disponibili variano a seconda del canone mensile. Vediamoli assieme:

HYPE : Il conto standard non prevede alcun canone mensile. Con l'apertura gratuita del conto e un bonus di 5€ utilizzando il codice CIAOHYPER , questa soluzione include una carta virtuale MasterCard e la possibilità di ottenere una carta fisica al costo di 9,90€ . In aggiunta, offre bonifici ordinari gratuiti, nonché bonifici istantanei a 2 euro ciascuno e accredito dello stipendio.

HYPE Next : se cerchi un'esperienza bancaria più completa, il conto HYPE Next potrebbe essere l'opzione più adatta alle tue esigenze. Con un abbonamento mensile di 2,90 euro e un bonus di apertura conto di 20 euro utilizzando il codice CIAOHYPER , questo conto offre 10 bonifici istantanei gratuiti al mese. Inoltre, sono inclusi vantaggi assicurativi come l'assistenza medica in Italia.

HYPE Premium: Se desideri accesso illimitato a tutti i servizi, incluso l'ampio pacchetto assicurativo, potresti valutare il conto Premium, che prevede un canone mensile di 9,90€. In questo caso è previsto un entry bonus di 25€ all'apertura del conto utilizzando il codice CIAOHYPER. La soluzione in questione offre bonifici istantanei gratuiti senza limiti e una copertura assicurativa completa, che include anche un'assistenza per acquisti, viaggi e molto altro.

Costi ed altro

Utilizzando la carta fisica del conto HYPE standard, i prelievi in Euro presso qualsiasi istituto bancario in Italia e in Europa sono gratuiti fino a 250€ al mese; al di sopra di questa soglia, viene applicata una commissione di 2€ per ogni prelievo successivo. Questo limite non è presente per le varianti Next e Prmeium.





