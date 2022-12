Conto HYPE Base: cosa consente di fare?

Premiato come il migliore nel 2019, il conto HYPE Base del Gruppo Banca Sella è un conto, una carta e un’app che consente tutte le operazioni bancarie di un conto corrente classico.

Una volta aperto il conto elettronico in questa pagina, si otterrà in cambio un sistema gratuito tramite il quale è possibile trasferire denaro in modo sicuro e facile.

Come detto, per usare questo conto digitale bisogna prima registrarsi e completare la procedura di riconoscimento con un selfie da scattare accompagnato da un documento di riconoscimento.

L’utente deve essere maggiorenne e residente in Italia, ma anche possedere un numero di telefono italiano. L’app è disponibile sia per i dispositivi Android che iOS.

Conto HYPE Base: i costi di gestione

Il conto HYPE Base può essere aperto senza costi. Inoltre, non è previsto alcun canone mensile fisso per la tenuta di questo conto digitale.

Anche gli scambi di denaro che avvengono tra gli Hyper, ossia i titolari di questo conto, sono gratuiti e in tempo reale.

La carta legata al conto è virtuale e gratuita, ma è possibile richiedere quella fisica pagando 9,90 euro come costo di emissione.

Non sono previsti costi per trasferire denaro su un’altra carta HYPE o conto tramite bonifico. Per quanto riguarda le commissioni di prelievo, non sono previste per prelievi fino a 250 euro al mese, ma superata tale soglia di pagano 2 euro per ogni prelievo.

Plafond e limitazioni

Grazie al plafond fino a 7.500 euro, con questa carta si può acquistare qualsiasi cosa sia online che nei negozi.

Ogni anno è possibile ricaricare il conto fino a 15.000 euro. Invece, i limiti di ricarica vanno da 1 centesimo fino a 250 euro tramite la funzione Ricarica da carta, che arriva fino a 4.990 euro al giorno in caso di bonifico.

Inoltre, con questo conto si possono accantonare piccole somme di denaro usando la funzione Box Salvadanaio, ma anche investire a partire da 1 euro grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR.

