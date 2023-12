Conto digitale SelfyConto: zero spese per i giovani under 30

In un mondo sempre più connesso, SelfyConto si presenta come un'opzione bancaria all'avanguardia, appositamente progettata per soddisfare le esigenze dei giovani under 30.

Questo conto corrente completamente digitale offre un'incredibile opportunità: canone zero per i primi 12 mesi, esteso senza costi fino al trentesimo compleanno per i giovani.

Tutto ciò che SelfyConto offre

SelfyConto si differenzia per la sua praticità. L'apertura del conto può essere effettuata online, senza bisogno di recarsi in filiale, consentendo una gestione comoda e flessibile attraverso i canali digitali. Questa soluzione si adatta perfettamente allo stile di vita moderno.

Il pacchetto SelfyConto include una carta di debito gratuita, non solo dotata di tecnologia contactless, ma anche realizzata con materiali sostenibili al 100%, dimostrando l'impegno verso la sostenibilità ambientale.

La carta si presta a una varietà di utilizzi, tra cui transazioni online e fisiche, nonché pagamenti attraverso smartphone.

SelfyConto offre una serie di vantaggi senza costi aggiuntivi, come bonifici SEPA online gratuiti, prelievi senza commissioni da ATM nell'area euro e nessun addebito per l'utenza diretta e pagamenti vari, come F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche.

L'app Mediolanum accompagna gli utenti SelfyConto con un'esperienza bancaria intuitiva e pratica. Consentendo operazioni bancarie direttamente dallo smartphone, l'app offre accesso a una vasta gamma di servizi e prodotti Mediolanum, rendendo la gestione del conto una questione di pochi clic.

Dopo i primi 12 mesi gratuiti, il canone mensile del conto ammonta a 3,75 euro, addebitati trimestralmente.

Tuttavia, SelfyConto offre diverse alternative per mantenere il servizio gratuito, come la sottoscrizione di prestiti, mutui, prodotti assicurativi o la gestione di un patrimonio di almeno 15.000 euro.

Per esplorare l'offerta personalizzata di SelfyConto, visita il sito ufficiale e scopri come questo conto digitale può adattarsi alle tue esigenze finanziarie.

