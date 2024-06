Conto Credem Link con 200€ di Buono Amazon in regalo e canone zero: ecco la promo

La scelta di un nuovo conto corrente diventa ora molto più facile: la nuova promozione di Credem, infatti, permette a tutti i risparmiatori alla ricerca di un conto ricco di vantaggi di poter puntare su Credem Link, il conto online proposto dall’istituto. Questo conto è a canone zero ed è ora disponibile con una promozione da non farsi sfuggire. Per tutti i nuovi clienti che aprono il conto, utilizzando il codice SUMMER200, da inserire al momento della richiesta di apertura, nell’apposito campo, è possibile ottenere un Buono Amazon da 200 euro in regalo.

Per ottenere questo bonus è sufficiente impostare l’accredito dello stipendio o della pensione entro il 22 settembre. In alternativa, basta raggiungere quota 1.000 euro di spese con la carta di debito, entro la stessa data. Per richiedere l’apertura del conto corrente basta visitare il sito di Credem e seguire la procedura (inserendo il codice promozionale indicato).

Conto Credem Link: la scelta più conveniente per aprire un nuovo conto

Con Credem Link è possibile accedere a un conto corrente online ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese)

Per tutti i nuovi clienti che scelgono Credem Link c’è un Buono Amazon da 200 euro in regalo. Tale buono è ottenibile inserendo il codice SUMMER200 in fase di apertura del conto, seguendo una semplice procedura online. Per ricevere il Buono Amazon è poi necessario rispettare una delle due condizioni fissate dalla banca:

accreditare lo stipendio o la pensione

raggiungere quota 1.000 euro di spese con carta di debito

C’è tempo fino al 22 settembre per raggiungere una delle condizioni indicate. Per aprire Conto Credem Link è possibile seguire la procedura online, tramite il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.