ING Direct, ora conosciuta semplicemente come ING, rappresenta una banca diretta facente parte dello stimato Gruppo olandese ING, con una solida presenza in più di 40 Paesi e una crescita significativa nel numero di clienti nel corso degli anni passati. Dal 2001, anno in cui ha introdotto con successo in Italia il celebre Conto Arancio, ING ha continuato a espandersi, offrendo oggi una ricca gamma di servizi bancari e finanziari, sia online che presso le sue filiali fisiche.

Attualmente per tutti i nuovi clienti è possibile aderire alla promozione che offre il canone gratuito del conto corrente per 12 mesi e molti altri vantaggi come il Conto Deposito con il 3% annuo lordo per un anno.

ING: i servizi

Questa banca è noto per la sua vasta offerta, che include il Conto Corrente Arancio, Conto Arancio, Mutuo Arancio, Prestito Arancio, e soluzioni per investimenti e assicurazioni vita. Questi prodotti sono semplici da gestire tramite i canali digitali, come il sito web e l'applicazione mobile, confermando la visione di ING come una banca moderna ed efficiente, incentrata sull'esperienza digitale.

Inoltre, mette a disposizione dei propri clienti una piattaforma online sicura e di grande comodità per accedere ai servizi bancari. Attraverso il sito di internet banking e l'applicazione mobile, disponibile sia per iOS che per Android, i clienti possono facilmente gestire il proprio conto, effettuare pagamenti, e consultare le transazioni con estrema facilità e sicurezza.

Per assistenza, i clienti possono contattare il servizio di supporto clienti chiamando il numero verde 800 71 72 73, un servizio facilmente accessibile tramite telefono fisso per soddisfare qualsiasi esigenza.

Grazie alla sua intuitiva esperienza online con ING MyAccount, al sito di banking sicuro, e alla sua app mobile, ING si posiziona come una delle preferenze nel panorama del banking digitale. Offrendo una vasta gamma di prodotti finanziari e con un orientamento centrato sulla comodità del cliente, ING rappresenta una banca moderna, pronta ad adattarsi alle esigenze del mercato digitale contemporaneo.

