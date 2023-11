Conto Corrente Arancio: zero canone e prelievi gratis per 12 mesi

Sei alla ricerca di un conto corrente online comodo e conveniente? Con Conto Corrente Arancio di ING hai canone gratuito e prelievi senza commissioni per i primi 12 mesi. Si tratta di un conto corrente completamente digitale che permette di gestire facilmente il denaro e tutti i movimenti.

Conto Corrente Arancio: tutti i dettagli

Conto Corrente Arancio si può richiedere interamente online con una procedura rapida, anche con lo SPID. Una volta aperto, si gestisce facilmente da home banking o tramite l'app per smartphone.

Scegliendo il piano base, il canone è gratuito, così come le operazioni ordinarie: bonifici SEPA fino a 50.000€, MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche. I prelievi hanno invece una commissione di 0,95€ dopo il primo anno. Se tuttavia viene scelto il modulo "Zero Vincoli", è possibile avere prelievi gratis in Italia ed europa, oltre a un libretto d'assegni l'anno.

Tutte le operazioni effettuate con Conto Corrente Arancio vengono autorizzate singolarmente, ricevendo notifiche istantanee per ognuna di esse. È impossibile impostare i ogni momento i massimali giornalieri e mensili per quanto riguarda prelievi presso gli ATM e spese ai negozi online e fisici.

È possibile scegliere tra una carta di debito, una carta di credito e associare anche una prepagata MasterCard. Le prime due hanno canone azzerabile e PIN personalizzabile. La carta di credito è gratis se si attiva un piano pagoflex o c'è un'entrata di almeno 500€ al mese. In caso contrario, il canone passa a 2€. La carta prepagata è disponibile in formato virtuale, ma è possibile richiedere una versione fisica per gli acquisti in negozio. Si ricarica velocemente dal conto corrente, mentre ogni transazione può anche essere confermata con FaceID. È anche incluso un servizio di SMS alert.



Insieme al conto, è anche possibile richiedere un conto deposito che permette di maturare i propri risparmi con un tasso di interesse annuo lordo del 4%.