Conto Corrente Arancio ING: il conto conveniente a zero spese

Il Conto Corrente Arancio offerto da ING è davvero una fantastica soluzione bancaria online, piena di vantaggi incredibili. L'obiettivo principale di questo conto è semplificare al massimo la gestione delle finanze quotidiane, grazie a strumenti digitali innovativi.

Scopriamo insieme le caratteristiche principali di questo conto così conveniente.

Conto Corrente Arancio ING: i dettagli

Una delle caratteristiche più interessanti del Conto Corrente Arancio è la possibilità di effettuare bonifici, prelievi e gestire le spese ricorrenti senza alcun costo aggiuntivo per i primi 12 mesi. Questo rappresenta un notevole vantaggio che rende il conto estremamente conveniente per chi cerca un'efficace gestione delle proprie finanze.

Inoltre, il conto offre l'accesso a carte di debito e di credito MasterCard, assolutamente comode per soddisfare le diverse esigenze finanziarie. Gestire le spese quotidiane diventa così estremamente flessibile, un ulteriore punto a favore del Conto Corrente Arancio.

Ma qui non finiscono le sorprese! Aprire e gestire il conto è facilissimo. Seguendo una procedura online semplificata che può essere completata in pochi passaggi, avrai accesso a tutti i vantaggi del Conto Corrente Arancio. È sufficiente avere i propri dati anagrafici e di contatto, oltre a documenti di identità validi. Inoltre, ING ha reso il processo completamente digitale, semplificando così l'accesso ai servizi offerti. Ora, infatti, è possibile avanzare la richiesta di apertura del conto tramite Spid.

Ma non è tutto: il conto consente anche l'accredito dello stipendio o della pensione e l'addebito diretto delle bollette, facilitando al massimo la gestione delle spese quotidiane. E per quanto riguarda i prelievi, non c'è alcun problema: ci sono diversi metodi per farlo senza alcun costo aggiuntivo in Italia e in Europa attraverso le carte Mastercard collegate al conto.

Ma le sorprese non finiscono qui! ING promuove anche la gestione dei risparmi tramite il Conto Arancio, un conto deposito che offre un interesse del 3% lordo annuo sui primi 100.000€ per 12 mesi, senza vincolare i propri fondi. Un'opportunità davvero allettante per far fruttare i propri risparmi in modo conveniente.

