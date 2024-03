Conto Corrente Arancio e Conto Arancio: tasso promozionale del 5% annuo

Conto Corrente Arancio e Conto Arancio rappresentano una combinazione ideale per chi desidera una gestione smart delle proprie finanze e dei risparmi. Con un'offerta esclusiva, questi conti offrono un tasso di interesse annuo lordo del 5% per i primi 12 mesi sulle somme depositate su Conto Arancio, fino a un massimo di 100.000 euro.

Tasso promozionale del 5% annuo lordo per 12 mesi

Con l'offerta attuale ING offre un tasso promozionale per nuovi clienti che scelgono Conto Corrente Arancio e Conto Arancio, attivandoli entro l'11 maggio con un primo bonifico e accreditando lo stipendio entro il 31 agosto 2024.

Nel caso in cui non sia possibile accreditare uno stipendio, è possibile aderire all'offerta mantenendo un inflow di almeno 1.000 euro ogni mese sul proprio Conto Corrente Arancio. In assenza di stipendio o di entrate mensili di almeno 1.000 euro, Conto Arancio garantisce comunque un tasso annuo lordo del 3% per 12 mesi.

Conto Corrente Arancio: efficienza e comodità

Conto Corrente Arancio è un conto bancario totalmente digitale, ideale per gestire le spese quotidiane con massima comodità e sicurezza. È caratterizzato da:

Zero canone mensile.

Prelievi di contante e bonifici gratuiti per i primi 12 mesi.

Gestione completa tramite App.

Autorizzazioni di operazioni con un clic e ricezione di notifiche per i pagamenti.

Conto Arancio: la soluzione per far crescere i risparmi

Conto Arancio è un conto di deposito gratuito, senza costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura, progettato per massimizzare i risparmi. Le caratteristiche principali includono:

Zero costi di gestione.

Disponibilità dei fondi in qualsiasi momento.

Crescita dei risparmi con tassi di interesse vantaggiosi.

Facilità di apertura e gestione

Aprire Conto Arancio e Conto Corrente Arancio è semplice e la procedura è completamente digitale, con la possibilità di identificarsi tramite Spid in pochi secondi, senza attese o chiamate con un operatore.

