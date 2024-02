Conto completo e a canone zero: perché conviene scegliere Fineco oggi

Per puntare su di un conto corrente completo e con canone zero è possibile affidarsi a Fineco Bank che mette a disposizione dei nuovi utenti una delle promozioni più interessanti del momento sul mercato bancario internazionale. Per chi sceglie Conto Fineco, infatti, il canone è azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) ed è azzerabile successivamente, rispettando una delle condizioni fissate dalla banca.

Per i suoi clienti, inoltre, Fineco propone la carta di debito con prelievi gratis e possibilità di Maxi Prelievo (fino a 3.000 euro al giorno). Ci sono anche i bonifici gratis ed è possibile richiedere la carta di credito, con un canone di 19,95 euro all'anno. Per i titolari del conto, inoltre, c'è l'accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco, con tanti strumenti per incrementare il valore del proprio denaro.

Per aprire Conto Fineco, sfruttando la promozione in corso, basta seguire la procedura online qui di sotto.

Conto Fineco: la scelta più completa e conveniente per un conto online

Con Conto Fineco è possibile accedere a un conto davvero completo. Tra le caratteristiche troviamo:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,95 euro al mese) e azzerabile successivamente; per azzerare il canone basta avere meno di 30 anni oppure impostare l'accredito di stipendio/pensione o rispettare una delle altre condizioni fissate dalla banca

(invece di 3,95 euro al mese) e per azzerare il canone basta avere meno di 30 anni oppure impostare l'accredito di stipendio/pensione o rispettare una delle altre condizioni fissate dalla banca carta di debito inclusa con un canone di 9,95 euro all'anno; con la carta è possibile sfruttare prelievi gratis su circuito Bancomat, a partire da 100 euro

con un canone di 9,95 euro all'anno; con la carta è possibile sfruttare su circuito Bancomat, a partire da 100 euro bonifici gratis

tutte le principali operazioni bancarie (addebiti SDD, F2, custodia titoli etc.) sono disponibili senza commissioni

possibilità di richiedere la carta di credito con un plafond di 1.600 euro (incrementabile) e un canone di 19,95 euro all'anno

con un plafond di 1.600 euro (incrementabile) e un canone di 19,95 euro all'anno accesso alla piattaforma di investimenti di Fineco

Conto Fineco è, quindi, una soluzione completa e ricca di servizi, con ampi margini di personalizzazione, per la gestione del proprio denaro. Per tutti i nuovi clienti interessati all'apertura del conto corrente è possibile seguire una semplice procedura online per la richiesta d'apertura.

