Conto Arancio: zero spese, prelievi e bonifici gratis per 12 mesi

Il conto corrente di Conto Arancio è molto pratico e conveniente. Di base tratta, infatti, di un conto a canone zero, che permette di effettuare gratuitamente tutte le operazioni online. Il costo passa invece 2,50 euro per operazione se si decide di fare il tutto tramite il Servizio Clienti. Se hai bisogno di effettuare prelievi di contante con carta di debito in Italia e in Europa, il costo è di soli 0,95 euro per operazione. Inoltre, il modulo per gli assegni ha un costo di 7,50 euro. Se decidi invece di passare al Modulo Zero Vincoli, per i primi 12 mesi avrai canone gratis (anziché 2 euro al mese), prelievi, bonifici e altre operazioni gratuite, anche se effettuate tramite servizio clienti, e un modulo per gli assegni all’anno gratis. Facendo accreditare lo stipendio su Conto Arancio (almeno 1.000 euro al mese), il canone è sempre gratis.

Conto Arancio: una carta ING per ogni tipo di necessità

Con Conto Arancio puoi richiedere una carta prepagata ING (circuito Mastercard) per effettuare i tuoi acquisti online o nei negozi fisici. Il canone è completamente gratuito e puoi richiederla direttamente dalll’app ING. Inoltre, ING ti offre anche una carta di debito Mastercard, che puoi utilizzare per i prelievi in Italia e all’estero o per fare acquisti. Ha un canone azzerabile e puoi personalizzare il tuo PIN. Infine, se hai maggiori necessità puoi richiedere la carta di credito Mastercard Gold. Attivando un piano Pagoflex o effettuando almeno 500 euro di spesa mensile, non pagherai il canone previsto (di 2 euro al mese).

Come già accennato, questo conto è veramente vantaggioso e non presenta costi nascosti. L’apertura del conto, i versamenti che desideri effettuare, i prelievi e il rendiconto online sono infatti tutti gratuiti. Per semplificare la gestione dei tuoi risparmi puoi utilizzare l’app o la pagina web di Conto Arancio. Accedendo alla tua Area Riservata puoi infatti visualizzare tutti i dettagli del conto ed effettuare ogni operazione in tutta tranquillità. In caso volessi chiudere il tuo conto, puoi farlo in modo semplice da web o da app e non ti costerà nulla.

