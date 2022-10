Attiva ormai dal 1991, ING Direct è la divisione italiana di ING Bank, società che opera ad Amsterdam. Nel nostro Paese ha iniziato a operare con Conto Arancio dal 2001.

Da allora è una realtà che è cresciuta moltissimo grazie alla trasparenza, alla sostenibilità e all’innovazione dei suoi prodotti.

Si tratta di tre principi fondamentali, che hanno reso l’offerta di ING Direct conveniente e di qualità. I clienti hanno a disposizioni conti correnti, mutui e prestiti.

Nelle ultime settimane, ING Direct sta offrendo un tasso di interesse lordo pari al 2,5% sulle somme che verranno vincolate per 12 mesi.

Disponibile fino al 31 dicembre, questa promozione è naturalmente indirizzata a coloro che apriranno il Conto Corrente Arancio, che è il conto corrente a canone zero su cui accreditare la pensione o lo stipendio.

Come aderire alla promozione Conto Arancio

Conto Arancio, oltre a essere a canone zero, consente di prelevare gratuitamente contanti sia in Italia che in Europa e di effettuare bonifici SEPA gratis fino a 50.000 euro.

Come dicevamo, per accedere alla promozione bisogna andare a questa pagina e attivare il conto entro il 31 dicembre e decidere di accreditare lo stipendio o la pensione.

Così facendo, potrà usufruire del tasso lordo del 2,50% sulle somme che deciderà di vincolare per 12 mesi su Conto Deposito Arancio.

Il vincolo non è restrittivo, ma è stato concepito in modo da dare ai clienti la massima flessibilità. Ciò vuol dire che, se necessario, si possono svincolare le somme in qualsiasi momento, rinunciando ovviamente agli interessi maturati. Lo svincolo è a costo zero.

Oltre a essere rivolta ai nuovi correntisti, la promozione riguarderà anche i clienti ING che, al momento in cui la promo a preso piede, non hanno un Conto Corrente Arancio.

Un’iniziativa questa rivolta ai risparmiatori che necessitano di un’alternativa valida per impiegare i propri capitali e che cercano un tasso di interesse sicuro e competitivo.

