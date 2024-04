Conto Arancio: 5% lordo sulle somme vincolate per 1 anno

Hai un bel po' di risparmi da parte e non sai come farli crescere? ING ti offre l'occasione imperdibile di farlo con un tasso di interesse del 5% lordo annuo sulle somme vincolate per 12 mesi. Il conto deposito in questione si chiama Conto Arancio. Sicuramente l’avrai sentito nominare.

Per ottenere questo tasso piuttosto elevato per gli standard attuali, devi aprire sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio entro l'11 maggio 2024 con un bonifico. La somma massima che puoi vincolare è di 100.000 euro.

Quali sono i vantaggi di Conto Arancio, oltre al 5% lordo annuo?

Oltre al tasso promozionale, Conto Arancio offre numerosi altri vantaggi:

Zero costi: apertura, gestione, bonifici e chiusura del conto sono completamente gratuiti.

apertura, gestione, bonifici e chiusura del conto sono completamente gratuiti. Flessibilità: i tuoi risparmi sono sempre disponibili, puoi prelevarli e depositarli quando vuoi.

i tuoi risparmi sono sempre disponibili, puoi prelevarli e depositarli quando vuoi. Sicurezza: conto Arancio è completamente digitale e sicuro, grazie all'autorizzazione delle operazioni con un clic e alle notifiche sui pagamenti.

conto Arancio è completamente digitale e sicuro, grazie all'autorizzazione delle operazioni con un clic e alle notifiche sui pagamenti. Gestione semplice: puoi gestire il tuo conto e le tue spese comodamente da App.

Insieme, Conto Arancio e Conto Corrente Arancio rappresentano la soluzione ideale per chi desidera gestire al meglio il proprio denaro.

Con Conto Arancio puoi far crescere i tuoi risparmi grazie al tasso promozionale, mentre con Conto Corrente Arancio puoi gestire le tue spese quotidiane in modo semplice e conveniente, con canone, bonifici e prelievi gratuiti per i primi 12 mesi (con la prima attivazione di Modulo Zero Vincoli) e anche dopo se accrediti lo stipendio.

Conto Arancio è un'offerta davvero vantaggiosa, di quelle che capitano di rado in questi tempi così difficili. Il tasso promozionale del 5% lordo e i numerosi vantaggi del conto non sono da sottovalutare. Quindi, senza indugio, clicca sul bottone qui sotto e avvia la procedura per aprire entrambi i conti.

