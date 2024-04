Conto Arancio: 5% annuo sui tuoi risparmi per 12 mesi

Per chi è alla ricerca di un modo efficace per far crescere i propri risparmi, Conto Arancio di ING offre un tasso di interesse annuo lordo del 5% per i primi 12 mesi. L'offerta è valida per i nuovi clienti che attivano Conto Arancio e Conto Corrente Arancio entro l'11 maggio 2024 , accreditando lo stipendio.

Come funziona?

Per beneficiare del tasso di interesse del 5% annuo lordo, basta seguire pochi passaggi:

Apertura dei conti: È necessario aprire sia Conto Corrente Arancio che Conto Arancio entro l'11 maggio. Attivazione: Dopo l'apertura, è importante attivare i conti entro l'11 maggio effettuando un primo bonifico. Accredito dello stipendio o versamento mensile: Per ottenere il massimo rendimento, è necessario accreditare lo stipendio entro il 31 agosto. In alternativa, è possibile versare almeno 1.000 euro al mese sul proprio Conto Corrente Arancio.

Vantaggi di Conto Arancio:

Tasso di Interesse del 5% : Per i primi 12 mesi, è garantito un rendimento del 5% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul Conto Arancio alla fine dell'anno o alla chiusura del conto.

: Per i primi 12 mesi, è garantito un rendimento del 5% annuo lordo sulle somme depositate fino a 100.000 euro. Gli interessi saranno accreditati direttamente sul Conto Arancio alla fine dell'anno o alla chiusura del conto. Liquidità : È possibile accedere ai propri fondi in qualsiasi momento senza costi e senza perdere gli interessi maturati.

: È possibile accedere ai propri fondi in qualsiasi momento senza costi e senza perdere gli interessi maturati. Zero Spese: Conto Arancio non comporta costi di apertura, gestione, trasferimento e chiusura.

Conto Corrente Arancio: la scelta conveniente per le spese quotidiane

Conto Corrente Arancio rappresenta il complemento ideale per gestire le spese quotidiane. Si tratta di un conto corrente completo che consente di gestire tutte le spese quotidiane, offrendo prelievi e pagamenti gratuiti. Con un canone mensile vantaggioso e una serie di servizi gratuiti per i primi 12 mesi, offre un'esperienza bancaria agevole e priva di complicazioni. Grazie alla sua completa digitalizzazione e alla sicurezza garantita, rappresenta una soluzione affidabile per le esigenze finanziarie quotidiane.

