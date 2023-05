Conto a zero spese con tanti servizi inclusi: l'offerta di Fineco

Fineco Bank è uno dei punti di riferimento del settore bancario in Italia e il suo conto corrente a zero spese, con una lunga serie di servizi inclusi, rappresenta, di conseguenza, una delle migliori opzioni per chi è alla ricerca di un nuovo conto davvero completo e conveniente. Dopo aver conquistato il primo posto in Italia nella classifica World's Best Banks 2022 di Forbes, staccando nettamente la concorrenza, Fineco ha predisposto un'offerta davvero interessante per il suo conto corrente.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono di aprire il conto corrente Fineco oggi, infatti, ci sono 12 mesi di canone azzerato. Terminata la promozione, inoltre, il canone (pari a 3,95 euro al mese) può essere azzerato facilmente. In più, Fineco propone una carta di debito con prelievi gratuiti, bonifici gratuiti e tanti altri servizi abbinati al conto, con un focus sugli investimenti (i primi 50 ordini sono gratuiti per i nuovi clienti) e un vantaggio in più per gli Under 30 che possono beneficiare del canone azzerato a tempo indeterminato e condizioni vantaggiose per gli investimenti.

Per richiedere l'apertura del conto corrente Fineco è possibile accedere al sito ufficiale della banca, tramite il link qui di sotto.

Conto Fineco: canone azzerato per un anno e tanti servizi per i nuovi clienti

Scegliere il conto Fineco apre le porte a tanti vantaggi. Questo conto si caratterizza per un canone azzerato per 12 mesi e sempre azzerato per gli Under 30 (invece che 3,95 euro al mese). Per azzerare il canone a tempo indeterminato è sufficiente accreditare stipendio o pensione oppure accedere ad uno dei servizi di consulenza e investimento di Fineco.

A completare le caratteristiche del conto corrente c'è la Fineco Card Debit, con possibilità di prelievi gratis su circuito BANCOMAT (per importi superiori a 99 euro). C'è anche il supporto al Maxi Prelievo, fino a 3.000 euro, da circuito BANCOMAT. Da notare anche i bonifici SEPA gratuiti e la possibilità di effettuare versamenti di contanti e assegni tramite gli ATM evoluti di UniCredit. In aggiunta, tutte le principali operazioni bancarie sono gratuite.

Per richiedere l'apertura del Conto Fineco è possibile accedere subito al sito ufficiale e sfruttare la promozione con canone azzerato per nuovi clienti.

