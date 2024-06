Conto a canone zero, carta di credito e 200€ di Buono Amazon: è possibile con Credem

Il Conto Credem Link, in questo momento, è la scelta più conveniente per tutti i risparmiatori privati alla ricerca di un conto corrente completo e ricco di vantaggi. Per i nuovi clienti che scelgono Credem, infatti, c'è ora la possibilità di accedere a un conto a canone zero, senza requisiti da rispettare, e che mette a disposizione un Buono Amazon da 200 euro (inserendo il codice promozionale SUMMER200 in fase di registrazione).

Per ottenere il buono è sufficiente impostare l'accredito di stipendio o pensione oppure effettuare almeno 1.000 euro di spese con carta di debito entro il 22 settembre prossimo. Il conto corrente proposto da Credem è personalizzabile con l'aggiunta della carta di credito Ego Classic con canone azzerabile ed anche con il Conto Deposito Più che garantisce interessi al 4% per 6 mesi. Per richiedere l'apertura del conto corrente basta visitare il sito ufficiale di Credem.

Conto Credem Link: 200€ su Amazon e molto altro

Con Credem Link è possibile ottenere un conto con le seguenti caratteristiche:

canone zero , senza requisiti da rispettare

, senza requisiti da rispettare carta di debito Credemcard Internazionale Mastercard con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali; in alternativa c'è la Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero

con canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese); la carta è utilizzabile con tutti i principali wallet digitali; in alternativa c'è la Carta Credemcard su circuito nazionale Pagobancomat a canone zero possibilità di richiedere la Carta di Credito Ego Classic (a saldo ma con opzione revolving) con canone di 39 euro all'anno che può essere azzerato raggiungendo una spesa di 6.000 euro in un anno

(a saldo ma con opzione revolving) con canone di 39 euro all'anno che può essere azzerato raggiungendo una spesa di 6.000 euro in un anno Conto Deposito Più con interessi al 4% per 6 mesi

Per tutti i nuovi clienti che scelgono il conto corrente di Credem c'è un Buono Amazon da 200 euro in regalo, completando l'apertura del conto entro il 30 giugno e inserendo, in fase di apertura, il codice SUMMER200. Per ottenere il buono è sufficiente rispettare una di queste condizioni:

accreditare lo stipendio o la pensione

raggiungere quota 1.000 euro di spese con carta di debito

C'è tempo fino al prossimo 22 di settembre per raggiungere una di queste due opzioni. Per aprire il conto corrente Credem basta raggiungere il sito ufficiale della banca, tramite il box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.