Continua l’offerta VPN di Surfshark: 85% di sconto e dispositivi illimitati

Stai continuando a navigare online senza adeguata protezione per i tuoi dati e la tua privacy? Non sei l’unico a farlo, ma questo non dovrebbe farti sentire meglio. Tutti gli utenti che usano una VPN vivono con serenità la loro vita digitale. Perché non inizi a farlo anche tu sottoscrivendo l’offerta di Surfshark? Parliamo dell’85% di sconto sul suo servizio! Inoltre, potrai installare la VPN su tutti i dispositivi che vuoi. Quanto ti viene a costare? Soltanto 2,29 euro al mese per 26 mesi, perché 2 mesi sono GRATIS!

Surfshark VPN: 85% di sconto su uno dei migliori servizi

Surfshark VPN è uno dei migliori servizi perché garantisce protezione completa della tua privacy online usando la crittografia di livello militare, una rigorosa politica no-log e funzionalità avanzate come il kill switch automatico e la protezione contro le fughe DNS.

Inoltre, ti consente di naviga online senza limiti di banda. Ciò vuol dire sfruttare la tua connessione alla massima velocità. Un aspetto questo dovuto all'ampia rete di server distribuiti in oltre 65 paesi del mondo. Streaming, download, torrenting: niente lag, buffering o rallentamenti!

Uno dei migliori vantaggi di Surfshark VPN è la possibilità di installare il software su dispositivi illimitati. Con un unico abbonamento puoi proteggere i tuoi amici più cari, i tuoi familiari più stretti o il tuo team di lavoro. Niente limite di sistemi operativi o dispositivi.

Poi ci sono diverse funzionalità aggiuntive, come il MultiHop, l'obfuscation e il Camouflage Mode. Insomma, un vero e proprio investimento sulla tua sicurezza online. L’offerta con l’85% di sconto non la troverai con un altro servizio uguale. Detto questo, non ti resta che cliccare sul bottone qui sotto e abbonarti. Dimenticavamo: la promozione scadrà fra poche ore, quindi fallo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.