Conti online e assicurazioni: qual è la miglior scelta possibile?

I conti online offrono un nuovo modo di concepire il risparmio e la gestione finanziaria.

Rispetto alle soluzioni di concezione più classica, come i conti correnti bancari, offrono anche altri vantaggi spesso sottovalutati. Grazie alle nuove tecnologie infatti, attraverso tali piattaforme è possibile, tra le altre cose, investire denaro e addirittura stipulare polizze assicurative.

Conti online e assicurazioni, infatti, non sono due mondi separati come si potrebbe pensare. In questo contesto, una soluzione come carta HYPE Next può risultare molto utile.

Questo servizio, già noto per svariati vantaggi che offre ai clienti, offre delle soluzioni in questo contesto da non sottovalutare.

Per quanto riguarda l'assicurazione auto, per esempio, HYPE permette di ottenere un risparmio che può arrivare al 15% rispetto alle classiche polizze. Non solo: anche nel contesto delle assicurazioni viaggi, questa piattaforma offre diverse opzioni interessanti.

Conti online e assicurazioni? Dalle auto ai viaggi e non solo: ecco quello che può offrire carta HYPE

Carta HYPE è uno strumento di pagamento avanzato, che coniuga perfettamente una prepagata a un conto online che offre svariati vantaggi. La gestione facilitata delle finanze, attraverso un'app dall'interfaccia user friendly, è solo in primo e più evidente vantaggio legato ad HYPE.

La possibilità di effettuare investimenti, a partire da un singolo euro, attraverso fondi accessibili grazie alla collaborazione con Gimme5, il servizio di AcomeA SGR. A ciò si aggiungono i conti depositi, con cifre che vanno dai 1.000 ai 100.000 euro, sono un'altra proposta legata alla piattaforma in questione.

Sempre in ottica investimenti, la possibilità di operare su ETF, azioni e metalli (attraverso Bitpanda) sono un'ulteriore opzione per chi cerca investimenti interessanti.

I mutui proposti da Banca Sella e i prestiti, da 2.000 a 25.000 euro, rappresentano altri servizi che elevano HYPE a uno dei conti online più completi della scena mondiale.

Infine, va tenuto conto del fatto che è possibile aprire un conto su HYPE in pochi minuti.

Dopo le verifiche del caso, lo stesso sarà attivo nel corso di pochi giorni, con tanto di carta virtuale già attiva tramite l'app.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.