Contenuti streaming all'estero senza restrizioni e alla massima velocità con ExpressVPN

A causa del blocco geografico imposto dai provider di rete nazionali, la visione dei contenuti streaming all'estero non è disponibile. Esiste però un modo per aggirare le restrizioni geografiche: l'utilizzo di una VPN, il servizio che consente di modificare la propria posizione virtuale rendendosi invisibili agli occhi dei provider.

Una delle migliori VPN oggi disponibili sul mercato è ExpressVPN, al momento in offerta a 4,87 euro al mese per due anni con tanto di 4 mesi aggiuntivi in regalo.

ExpressVPN in offerta a 4,87 euro al mese per 2 anni

Con ExpressVPN è possibile guardare in streaming i propri contenuti preferiti in qualità 4K, senza interruzioni di sorta né tantomeno le restrizioni geografiche che bloccano la visione dei contenuti delle piattaforme online quando ci si trova fuori dall'Italia. Il servizio VPN interviene anche sulla censura online, permettendo ai suoi utenti di navigare sui siti preferiti ovunque ci si trovi.

Dando uno sguardo all'attualità, il suo utilizzo può tornare molto utile fin da questo weekend, quando in Canada andrà in scena il decimo appuntamento del Mondiale di Formula 1, e sempre nella giornata di domenica inizierà il nuovo Mondiale per club con le prime partite della fase iniziale. Per evitare le restrizioni geografiche, sarà sufficiente connettersi tramite la VPN e il gioco è fatto.

Uno dei principali segreti di ExpressVPN è il protocollo VPN proprietario Lightway, tramite cui il servizio di rete privata virtuale è in grado di assicurare una velocità di connessione di gran lunga superiore rispetto a quella offerta dalle altre VPN concorrenti. A una maggiore velocità di connessione corrisponde anche una migliore esperienza streaming, elemento questo indispensabile per quanti sono alla ricerca di un servizio VPN per guardare i contenuti online senza restrizioni all'estero.

Il piano di due anni di ExpressVPN è in offerta a 4,87 euro al mese, grazie al 61% di sconto applicato al prezzo di listino. L'offerta, che include anche 4 mesi extra di servizio in regalo e una garanzia di rimborso di 30 giorni, è valida per un periodo di tempo limitato.

