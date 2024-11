Conserva i tuoi file in un cloud svizzero sicuro con pCloud

Oggi la scelta di dove conservare i propri file è più importante rispetto al passato. Rispetto a qualche anno fa, infatti, non solo le persone devono gestire una mole di foto e video personali ben più elevata, ma devono fare i conti anche con le nuove minacce informatiche, diventate via via più sofisticate grazie anche all'esplosione dell'intelligenza artificiale.

Da qui la necessità di scegliere uno spazio di archiviazione cloud sicuro, che dia la massima importanza alla privacy di ciascun utente e dei suoi dati. E riguardo a ciò, la Svizzera ha una delle leggi più severe per la tutela dei dati personali. Ecco perché il servizio di cloud storage pCloud, che ha la sua sede nel Paese elvetico, è una delle migliori soluzioni possibili.

In questi giorni i piani a vita individuali di pCloud sono in offerta fino al 37% di sconto, con prezzi a partire da 199 euro e un risparmio massimo di 700 euro sul piano Ultra da 10 TB. L'offerta è accessibile tramite questa pagina del sito ufficiale pCloud.

L'offerta sui piani individuali a vita del servizio pCloud

Sono diversi i modi in cui pCloud migliora l'archiviazione dei file. Uno dei suoi principali punti di forza è appunto la legge federale svizzera sulla protezione dei dati, tra le più rigorose per la tutela della privacy personale. E questo perché l'azienda pCloud ha la sua base nella nazione elvetica.

Con il servizio messo loro a disposizione, gli utenti hanno la possibilità di conservare, sincronizzare e accedere ai propri file con grande semplicità su una piattaforma cloud sicura e affidabile. Un ulteriore aspetto da non trascurare è la possibilità di accedere ai propri file anche offline.

Per quanto riguarda il discorso sicurezza, pCloud utilizza i certificati TLS/SSL, che rendono il trasferimento dei dati dal dispositivo personale dell'utente ai server dell'azienda sicuro e crittografato. E a proposito di questo, bisogna menzionare anche la crittografia lato client, che fa sì che soltanto il titolare dell'account possiede le chiavi per decifrare i file.

Maggiori informazioni sull'offerta in corso per i piani individuali a questa pagina del sito pCloud.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.