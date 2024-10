Conserva foto e video in un cloud sicuro con base in Svizzera

Quest'estate hai trascorso una vacanza da sogno all'estero, durante la quale hai scattato tantissime fotografie, oltre agli immancabili video per Instagram o TikTok. Al tuo rientro a casa però hai trovato più di una difficoltà nel conservare tutti i ricordi immortalati durante il soggiorno.

Ecco, una soluzione definitiva a questo problema è rappresentata da un servizio di cloud storage, che mette a disposizione uno spazio tale da poter conservare qualsiasi foto e video nel corso di tantissimi anni. Da questo punto di vista, un cloud sicuro e privato è la scelta ideale: tra i migliori si annovera pCloud, una piattaforma che ha base in Svizzera, e oggi ritenuta uno dei punti di riferimento nel proprio settore. Al momento, sul sito ufficiale è disponibile una promozione sui piani a vita con sconti fino al 37% e prezzi a partire da 199 euro.

Conservare foto e video in un cloud sicuro come pCloud

Crittografia di alto livello, dati protetti dalle leggi svizzere, semplicità d'utilizzo e accesso da qualsiasi tipo di dispositivo: questi i principali punti di forza di pCloud, uno dei migliori spazi cloud per conservare le proprie foto e i video personali.

E proprio la base in Svizzera dell'azienda è uno degli aspetti più importanti del servizio, dal momento che i file conservati nello spazio di archiviazione privato sono in automatico protetti dalle severe leggi svizzere sulla protezione dei dati. In aggiunta a ciò, la società svizzera si affida a un centro dati sicuro e certificato all'interno dell'Unione europea, a differenza invece di quanto avviene per i servizi analoghi delle big tech statunitensi.

Infine, per rimarcare ulteriormente il livello di sicurezza, si può menzionare l'uso della crittografia TLS/SSL: ciò significa che nessuno può avere accesso ai file conservati nello spazio cloud, nemmeno i dipendenti di pCloud.

Detto ciò, in queste ore i piani a vita di pCloud sono in sconto fino al 37%, con possibilità di risparmiare fino a 700 euro. Maggiori informazioni su questa pagina dedicata del sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.