Conosci Carta YOU senza canone? Cinque motivi per sceglierla

Hai mai desiderato avere una carta di credito senza dover aprire un conto corrente associato alla banca emittente? Esiste la soluzione perfetta e si chiama Carta YOU. Emessa da Advanzia Bank, si tratta di una Mastercard Gold che ti permette di godere di numerosi vantaggi senza dover cambiare banca, ma soprattutto senza alcun costo extra legato a commissioni o canone. Si può dire, quindi, che Carta YOU sia una vera e propria carta a costo zero, che ti permette di gestire i tuoi acquisti in modo semplice e sicuro senza "impegnarti" con una banca.

Cinque motivi per scegliere Carta YOU

Se Carta YOU ti ha incuriosito, lascia che ti illustriamo per quale motivo dovresti sceglierla: potresti scoprire che è più adatta alle tue esigenze di quello che pensassi.

Canone zero per sempre, senza commissioni per l'uso all'estero e per il prelievo di denaro in contanti in tutto il mondo, da oltre un milione di sportelli automatici Facile da attivare: basta collegarsi al link che ti verrà inviato tramite e-mail e seguire le indicazioni riportate sullo schermo per firmare il contratto digitalmente Assicurazione di viaggio completa e gratuita sia per viaggi in Italia che all'estero Paga senza interessi i tuoi acquisti con un termine di scadenza fino a sette settimane. Puoi anche scegliere l'opzione di pagamento frazionato flessibile Maggiori standard di sicurezza: Carta YOU è dotata delle più recenti tecnologie di sicurezza - come il Chip EMV che riduce il rischio di clonazione e il sistema Mastercard SecureCode - per effettuare acquisti in tutta tranquillità

Aggiungici tutti i vantaggi di Mastercard, uno dei circuiti più utilizzati e accettati al mondo, e servizio clienti sempre disponibile gratis e hai completato il "pacchetto" di funzionalità esclusive di Carta YOU.

Richiederla è semplicissimo: ti basterà collegarti a questo link, seguire le istruzioni riportate a schermo e riceverai la tua nuova Carta YOU comodamente (e gratuitamente) a casa in pochi giorni lavorativi. Non scordarti di tenere a portata di mano un documento d'identità e il tuo smartphone, necessari per effettuare una verifica dell'identità e firmare il contratto con codice OTP inviato tramite SMS.

