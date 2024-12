Connessione sicura e privacy rispettata: è possibile con Surfshark VPN

Con una VPN è possibile sfruttare una connessione sempre protetta, sfruttando appieno la possibilità di applicare la crittografia al traffico dati, in modo da navigare online in sicurezza e nel rispetto della propria privacy.

In questo momento, la soluzione giusta per una connessione di questo tipo non può che essere Surfshark. La VPN è un vero e proprio punto di riferimento del settore ed è ora proposta con un prezzo ridotto fino a 1,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 4 mesi extra (per un totale di 28 mesi).

Per accedere subito alla promo basta visitare il sito ufficiale di Surfshark.

Connessione protetta con Surfshark

Per chi sceglie Surfshark, servizio di riferimento del settore delle VPN con anche numerosi riconoscimenti, c'è la possibilità di sfruttare una VPN senza limiti di banda e di traffico dati. Il servizio garantisce la protezione della crittografia, nascondendo le informazioni trasmesse dall'utente e anche il suo IP.

Il tutto avviene con l'applicazione di una politica "zero log" che assicura l'assenza della raccolta dei dati dell'utente. L'utilizzo della VPN è, quindi, senza tracciamento, garantendo la massima privacy. A completare i vantaggi c'è la possibilità di scegliere il server di connessione, in modo da ottenere un IP in un altro Paese e, quindi, di aggirare blocchi geografici online.

Sfruttando la promo in corso, Surfshark è disponibile in offerta al prezzo scontato di 1,99 euro al mese per 28 mesi. Con 50 centesimi in più, invece, c'è la versione One che include anche il sistema antivirus e altri servizi di protezione.

La VPN prevede la fatturazione anticipata, con possibilità di pagare in 3 rate con PayPal, e garantisce ai suoi utenti una garanzia "soddisfatti o rimborsati" sfruttabile entro 30 giorni dall'attivazione del servizio. Per accedere subito alla promo basta premere sul box qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.