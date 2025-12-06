Connessione sicura con Avast: antivirus e VPN insieme per 10 dispositivi (-70%)

Per una connessione sicura a Internet è possibile puntare su Avast e, in particolare, scegliere Avast Ultimate, il bundle di servizi che permette di navigare in tranquillità grazie alla presenza del sistema di protezione contro virus e malware e alla SecureLine VPN, il servizio che permette di sfruttare una VPN illimitata.

Avast Ultimate è disponibile con un prezzo ridotto fino a 38,99 euro per un anno, con possibilità di utilizzo per 10 dispositivi (a scelta tra PC Windows, Mac, Android e iPhone). C’è anche la versione per un solo PC Windows che costa 31,50 euro per un anno. Gli abbonamenti non prevedono alcun vincolo.

Tutte le versioni del bundle includono 30 giorni di garanzia di rimborso. Per attivare l’offerta basta raggiungere il sito ufficiale di Avast, accessibile tramite il box qui di sotto.

Perché Avast Ultimate fa la differenza

Il bundle di servizi di sicurezza proposto da Avast include il sistema antivirus e antimalware con rilevazione e blocco in tempo reale delle minacce informatiche e aggiunge anche la SecureLine VPN, per una connessione protetta dalla crittografia e con la possibilità di aggirare blocchi geografici online.

Nel pacchetto troviamo anche i sistemi di protezione contro gli attacchi ransomware e contro i siti di phishing oltre al tool per la verifica della sicurezza della rete Wi-Fi e il blocco degli attacchi con accesso remoto al PC. Ci sono anche gli strumenti PC Cleanup Premium, per ottimizzare il funzionamento del computer, e AntiTrack, per impedire il tracciamento e proteggere la propria identità durante la navigazione online.

Grazie alla promozione in corso è possibile sfruttare uno sconto del 70% su Avast Ultimate, accedendo al servizio con un costo ridotto a 31,50 euro per un anno (per 1 PC Windows) oppure a 38,99 euro per un anno (per 10 dispositivi tra Windows, Mac, Android e iOS). L’abbonamento non prevede alcun obbligo di rinnovo e include sempre 30 giorni di garanzia di rimborso.

