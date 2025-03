Connessione sempre sicura e senza tracciamento: la migliore VPN ora costa meno

NordVPN è la scelta giusta per tutti gli utenti alla ricerca di una nuova VPN. Il motivo è semplice: il servizio è completo e ha tutto quello che serve a chi è alla ricerca di una VPN senza limiti, per una connessione criptata e, quindi, sicura, anche quando si utilizza una rete pubblica, e per navigare online senza censure, blocchi geografici e tracciamento.

Con la promozione in corso è ora possibile attivare NordVPN a prezzo più basso rispetto all'offerta precedente. Ora, infatti, la VPN è disponibile con un prezzo ridotto a 3,09 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di garanzia di rimborso. Per accedere subito all'offerta basta premere sul box qui di sotto e raggiungere il sito ufficiale di NrdVPN.

VPN illimitata: è il momento di scegliere NordVPN

Con NordVPN è possibile attivare una VPN con le seguenti caratteristiche:

connessione protetta dalla crittografia per rendere sicuro un accesso a Internet anche tramite una rete Wi-Fi pubblica

per rendere sicuro un accesso a Internet anche tramite una rete Wi-Fi pubblica politica no log che elimina qualsiasi forma di tracciamento

che elimina qualsiasi forma di tracciamento un network di migliaia di server sparsi in oltre 100 Paesi al mondo in modo da poter aggirare facilmente eventuali blocchi geografici andando a selezionare un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione

sparsi in oltre 100 Paesi al mondo in modo da poter aggirare facilmente eventuali blocchi geografici andando a selezionare un server situato in un Paese diverso da quello da cui avviene la connessione una connessione senza limiti di banda e di traffico dati

la possibilità di utilizzare la VPN da 10 dispositivi in contemporanea

Con la promozione di NordVPN è ora possibile attivare la VPN illimitata con un prezzo scontato di 3,09 euro al mese, andando a scegliere il piano biennale con 3 mesi aggiuntivi, per un totale, quindi, di 27 mesi di utilizzo. La promo in questione garantisce anche 30 giorni di garanzia di rimborso per tutti i nuovi utenti. L'offerta è accessibile qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.