Con TotalAV hai protezione e privacy informatica a 19€/anno

Garantire sicurezza ai propri dispositivi e proteggere i dati personali non è mai stato così economicamente vantaggioso. Con la nuova promozione, TotalAV mette a disposizione un abbonamento annuale a soli 19€, pari a 1,59 € al mese, con un risparmio reale di 80€ rispetto al costo standard di 99€.

L'attivazione avviene direttamente sul sito ufficiale di TotalAV . Questa iniziativa è senza dubbio una delle più interessanti per chi cerca una copertura digitale efficace e conveniente.

Sicurezza digitale su tutti i dispositivi con TotalAV

TotalAV nasce come antivirus ma si è trasformato in una suite di cybersicurezza completa, capace di neutralizzare minacce come ransomware, trojan, spyware e virus di ogni tipo. La protezione non riguarda soltanto i computer: anche smartphone e tablet sono inclusi, così da offrire continuità e difesa costante in ambito personale e professionale.

Il pacchetto integra inoltre una VPN illimitata, indispensabile per navigare in forma anonima e per difendere le proprie informazioni quando si usano reti pubbliche meno sicure, come quelle di hotel, caffetterie o aeroporti. A ciò si aggiunge un ad blocker avanzato, che elimina pop-up e pubblicità invasive, migliorando la velocità delle pagine e rendendo più piacevole l'esperienza di navigazione.

Con questa promozione è possibile accedere a 12 mesi di protezione completa con soli 19€, una soluzione che unisce privacy, prestazioni e sicurezza a un prezzo tra i più competitivi sul mercato. Un'opportunità concreta per affidarsi a un software apprezzato e certificato a livello internazionale: vai sul sito ufficiale e inizia a proteggerti.

