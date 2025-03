Con Sorgenia scegli la tariffa luce e gas più conveniente in base alle tue esigenze

Hai bisogno di una nuova fornitura di luce e gas oppure vuoi cambiare il tuo attuale operatore? Sorgenia è una delle scelte migliori che tu possa fare. Se non sai quale offerta sia più conveniente e adatta in base alle tue esigenze, il sito di Sorgenia ti viene incontro. Grazie ad una serie di personalizzazioni, è possibile trovare la soluzione giusta per te. Ma andiamo a scoprire nel dettaglio come funziona.

Con Sorgenia risparmi e hai uno dei migliori fornitori sul mercato

La procedura è semplice. Per prima cosa devi andare sul sito di Sorgenia, dopodichè dovrai rispondere ad una serie di domande. Se sai già quali sono i tuoi consumi, basterà caricare una bolletta recente, oppure compilare manualmente le informazioni richieste.

Se invece non sai di preciso quali sono i tuoi consumi, non dovrai fare altro che fornire alcuni dati sulla tua abitazione, come il Comune di residenza, metratura della casa, apparrecchi usati per scaldare e illuminare ecc. Una volta completato il quadro di info richieste, Sorgenia saprà trovare la soluzione che si adatta meglio alle tue esigenze.

E non è finita qui, perché oltre al miglior prezzo Sorgenia mette a disposizione anche degli sconti per il primo anno. Si va da 15€ a 40€ per i primi 12 mesi per ogni fornitura attiva, dipende dall'offerta. Inoltre, scegliendo questo provider, l'energia della tua fornitura sarà 100% green. Infatti, ti verrà fornita energia proveniente solo da fonti rinnovabili che si trovano sul territorio italiano. Quindi territorialità e grande attenzione per l’ambiente in un sistema ecosostenibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.