Con SiteGround dominio ed email sono gratis. Non perdetevi l'offerta!

Un dominio e un servizio di posta elettronica sono due elementi fondamentali per la gestione di un sito web. Se il dominio consente al vostro sito di essere raggiungibile in rete, attraverso un indirizzo apposito, la posta elettronica permette di mettersi in contatto con il pubblico. Queste due cose potete averle gratuitamente con SiteGround, acquistando uno dei tre piani attualmente in offerta!

Sono disponibili tre tipologie adatte a utenze differenti. In ogni caso, SiteGround vi assicurerà sempre il massimo delle prestazioni, grazie alle infrastrutture basate su Google Cloud, con vari livelli di ottimizzazione personalizzati per ottenere il massimo della velocità. Ogni CMS basato su PHP o MySQL funzionerà sempre in maniera rapida ed è installabile gratuitamente se ne avete scelto uno tra quelli più popolari.

Avete un negozio online? Non mancano le soluzioni pensate per l'e-commerce. Installate il software che desiderate e beneficiate di funzionalità aggiuntive, come SSL, backup giornalieri e molto altro ancora. Tutto senza alcun costo aggiuntivo!

SiteGround: tutti i piani disponibili

Chi non ha particolari esigenze, può sicuramente optare per l'offerta StartUp, con cui è possibile gestire un solo sito web, usufruendo di 10GB di spazio, e amministrare fino a 10.000 visite mensili a 1,99€ al mese. È compreso anche un software eCommerce e i database sono illimitati.

Se avete una normale attività, e vendete online, il piano GrowBig con 3,99€ al mese è invece quello con il miglior rapporto qualità prezzo. Permette infatti di poter aprire un numero illimitato di siti web, avere 20GB di spazio, nonché gestire fino a 100.000 visite mensili. A ciò si aggiungono anche copie di backup su richiesta, con cui è possibile ripristinare istantaneamente tutti i dati, un PHP più veloce del 30%, che dimezza il tempo di caricamento del sito e una funzione di staging inlcusa per WordPress.

Se invece avete un'azienda con esigenze più grosse, potrete optare per GoGeek a 5,99 € al mese. Oltre ai siti web illimitati, avrete 40GB di spazio e fino a 400.000 visite mensili gestibili. Insieme al backup istantaneo e al PHP velocizzato, lo staging include anche la creazione di archivi Git. Tra le altre cose ci sono la gestione del sito in white-label, un DNS privato gratuito, il più alto livello delle risorse disponibili e un'assistenza prioritaria.

Scegliete ora il piano e approfittate degli sconti di oltre l'80%.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.