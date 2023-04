Con Revolut investi in metalli preziosi e li "trasformi" in valuta

Scopri il modo più semplice e accessibile per investire in materie prime direttamente online, grazie a Revolut: oro, argento, palladio e platino, a portata di tap. Non importa se sei un principiante oppure un esperto, questa funzionalità di Revolut è adatta a chiunque. E non è tutto: se vuoi ottenere ancora più vantaggi, approfitta dell'offerta in corso che ti permetterà di accedere a tre mesi gratuiti di Revolut Premium.

Tutti i vantaggi dell'investire con Revolut

Fai trading sui metalli preziosi come un professionista grazie a Revolut. L'oro, l'argento, il platino e il palladio diventano valute, che puoi utilizzare in sinergia con tutte le funzionalità della piattaforma. Dai un'occhiata ai salvadanai, al cashback e all'arrotondamento degli spiccioli, oppure usa gli ordini stop e limite per fare trading in modo automatico e senza stress.

Con Revolut, puoi anche condividere l'esposizione ai metalli preziosi con i tuoi amici, oppure riceverla da loro. E il prezzo delle materie prime? Nessun problema: Revolut ti mostra l'offerta di acquisto o vendita in base ai tassi di mercato correnti. In più, puoi usare euro, dollari o Bitcoin per ottenere l'esposizione ai metalli preziosi e scambiarla con altre valute o criptovalute.

Con la possibilità di impostare ordini stop e limite, puoi ottenere il massimo dal tuo trading sui metalli preziosi. Semplice, immediato e conveniente - è proprio così che a Revolut piace fare trading.

Perciò, se il tuo obiettivo è fare trading sulle materie prime senza commissioni esagerate, con Revolut hai la soluzione. Ottieni tre mesi di Revolut Premium completamente gratuiti e goditi la commissione più bassa proposta dalla piattaforma: per i clienti Premium è solo dello 0,5%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.