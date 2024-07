Con questo “trucco” hai 6 mesi gratis di Apple Music

Apple Music, la piattaforma musicale di Apple, è come un carnet infinito di canzoni. Ci sono più di 100 milioni di brani, tutti pronti a farti compagnia senza interruzioni pubblicitarie fastidiose. Non solo, ma puoi entrare nel mondo dell'audio spaziale e della tecnologia Dolby Atmos, portando il tuo ascolto a un livello superiore. C'è anche l'ascolto offline. Adesso, tutto questo può essere tuo per 6 mesi gratis.

L'abbonamento mensile di Apple Music ti costerebbe 10,99 euro. Ma, basta acquistare un nuovo iPhone, un paio di AirPods, un prodotto Beats o un HomePod, e non dovrai pagare per sei mesi. Alla fine puoi decidere se sottoscrivere l’abbonamento a pagamento oppure cancellarlo senza costi extra.

6 mesi gratis di Apple Music: un’occasione da non perdere

Ecco come funziona la promozione di Apple Music. Prima di tutto, devi mettere le mani su uno dei seguenti dispositivi:

iPhone : qualsiasi modello andrà bene.

: qualsiasi modello andrà bene. AirPods : compatibili sono gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Max e gli AirPods Pro.

: compatibili sono gli AirPods di seconda e terza generazione, gli AirPods Max e gli AirPods Pro. HomePod : sia il modello tradizionale che l'HomePod mini.

: sia il modello tradizionale che l'HomePod mini. Beats: Beats Studio Pro, Beats Studio Buds+, Beats Fit Pro, Powerbeats Pro e Beats Studio Buds.

Una volta comprato il dispositivo, ecco cosa fare. Ad esempio, se hai comprato un iPhone, devi:

accenderlo e accedere con il tuo ID Apple ;

e accedere con il tuo ; aprire l’ app Apple Music ;

; toccare su "Ottieni 6 mesi gratis".

Se il banner dell'offerta non appare, assicurati che il dispositivo sia aggiornato con l'ultima versione di iOS. Altrimenti, dai un'occhiata nella sezione Home dell'app.

Questo periodo gratuito di sei mesi lo puoi attivare anche tramite la pagina dedicata di Apple Music. E ricorda che tutti i nuovi utenti hanno anche un mese di prova gratuita, nel caso tu non sia pronto a impegnarti subito a lungo termine.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.