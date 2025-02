Con PrivateVPN la tua avvità online non sarà mai tracciata: 2,08€/mese

Proteggere la propria privacy online è essenziale in un mondo sempre più connesso. PrivateVPN garantisce una navigazione anonima e sicura, impedendo il tracciamento delle attività da parte di provider internet, governi e inserzionisti. Con questo strumento, i tuoi dati rimangono al sicuro e la tua identità digitale è protetta.

Grazie all’attuale promozione, puoi ottenere Private VPN a soli 2,08€ al mese, con uno sconto dell’85% sul piano triennale. Di seguito andremo ad analizzare nel dettaglio come funziona questo strumento e come garantisce che nessuna attività dell'utente sia registrata.

Perché scegliere PrivateVPN?

Con PrivateVPN, potrai avere una VPN senza log: in sintesi, non manterrà alcun log sulla tua attività Internet e non conserverà nulla che possa essere usato per identificare te o la tua attività di navigazione. Oltre a questo, PrivateVPN offre un set completo di funzionalità avanzate per una protezione totale:

Rete globale di server : oltre 200 server in più di 60 paesi per navigare senza restrizioni geografiche;

: oltre per navigare senza restrizioni geografiche; Crittografia di livello militare : tecnologia AES-256 bit per proteggere i tuoi dati da intercettazioni e attacchi informatici;

: tecnologia per proteggere i tuoi dati da intercettazioni e attacchi informatici; Kill Switch : disconnette automaticamente la rete in caso di caduta della VPN, evitando fughe di dati accidentali;

: disconnette automaticamente la rete in caso di caduta della VPN, evitando fughe di dati accidentali; Split Tunneling : seleziona quali applicazioni devono passare attraverso la VPN e quali possono connettersi direttamente a Internet;

: seleziona quali applicazioni devono passare attraverso la VPN e quali possono connettersi direttamente a Internet; Streaming senza limiti: accedi a contenuti geo-bloccati su piattaforme come Netflix, Disney+ e altri servizi.

Approfitta dell’attuale promozione e ottieni PrivateVPN con l’85% di sconto, pagando solo 2,08€ al mese sul piano triennale. Una protezione completa per la tua privacy digitale a un prezzo incredibile. Non solo: avrai anche la possibilità di provarla gratuitamente grazie alla garanzia di rimborso entro 30 giorni, un arco temporale utile per testarne le funzionalità. Attiva ora Private VPN e naviga in totale anonimato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.