Con pCloud puoi condividere file di grandi dimensioni: ecco l'offerta

Se hai bisogno di inviare file troppo grandi per le normali email, pCloud è la soluzione ideale. Questo servizio di cloud storage ti permette di condividere file di grandi dimensioni in modo semplice e sicuro, garantendo che i tuoi dati restino sempre protetti e accessibili. Non è però l'unico vantaggio del tool in questione, che peraltro ha messo tutti i suoi piani in sconto: scopri le offerte sul sito di pCloud.

Tutti i vantaggi di pCloud, uno dei migliori cloud storage online

Una delle caratteristiche più apprezzate di pCloud è la possibilità di inviare file voluminosi tramite link condivisibili, senza dover comprimere o suddividere i documenti. Questo è particolarmente utile per chi lavora con video ad alta risoluzione, presentazioni pesanti o progetti grafici complessi.

Ma la condivisione dei file è solo uno dei tanti vantaggi di questo strumento. Grazie alla crittografia TLS/SSL e alla crittografia lato client, solo tu hai le chiavi di accesso per decifrare i tuoi file, mantenendo sempre il controllo totale sui tuoi dati. Inoltre, tutti i tuoi documenti sono archiviati in un centro dati sicuro e certificato nell'Unione Europea, con la protezione aggiuntiva delle rigorose leggi svizzere sulla privacy.

pCloud non è solo uno spazio di archiviazione: puoi usarlo come una vera e propria cassaforte digitale, ideale per conservare password, rapporti finanziari e altri documenti sensibili. L'accesso ai tuoi file è garantito da qualsiasi dispositivo, sia online che offline, e l'interfaccia intuitiva rende tutto più semplice: con un solo clic puoi liberare spazio, sincronizzare i tuoi contenuti e gestire i tuoi file in totale autonomia.

In questo momento, pCloud propone anche delle offerte imperdibili sui suoi piani a vita:

Premium 500 GB : 199€ (invece di 299€);

: 199€ (invece di 299€); Premium Plus 2 TB : 399€ (invece di 599€);

: 399€ (invece di 599€); Ultra 10 TB: 1190€ (invece di 1890€).

Scegliere un piano a vita significa non dover più pensare a canoni mensili o abbonamenti ricorrenti, garantendoti uno spazio sicuro e illimitato per tutte le tue esigenze professionali e personali.

Visita subito il sito ufficiale di pCloud per scoprire come iniziare a condividere file di grandi dimensioni in tutta sicurezza e approfitta dell'offerta speciale per assicurarti il tuo spazio cloud a vita al miglior prezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.