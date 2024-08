Con pCloud basta abbonamenti: uno spazio tutto tuo, per sempre

Chi ha detto che gli abbonamenti devono essere l’unica strada praticabile per sottoscrivere un servizio? Con pCloud, la storia è ben diversa. Stiamo parlando di un servizio di cloud storage per archiviare i tuoi dati, che sa combina l’avanguardia della crittografia con la facilità d'uso della piattaforma. Avrai uno spazio tutto tuo, per sempre. Ti basta pagare una sola volta, insomma.

Basta abbonamenti: ecco lo spazio tutto tuo di pCloud

pCloud offre piani lifetime che ti offrono fino a 2 TB di spazio senza abbonamento. Niente più pagamenti mensili o annuali e, soprattutto, grande risparmio sul lungo termine. E tutto questo senza compromettere sicurezza e facilità d'uso.

La crittografia avanzata TLS/SSL e la crittografia lato client tengono lontani tutti coloro che vorrebbero mettere le mani sui tuoi file. Le chiavi di accesso le hai solo tu. Inoltre, pCloud si adatta a qualsiasi dispositivo tu abbia: computer, tablet o smartphone. La sincronizzazione è facilissima, con i tuoi file sono sempre accessibili, persino offline. Vuoi ascoltare la tua playlist mentre sei in vacanza in un posto senza Wi-Fi? pCloud te lo consente.

Un altro punto a favore di pCloud è la legislazione rigorosa a cui si attiene e i data center certificati nell'Unione Europea. Non c'è bisogno di preoccuparti che qualcuno possa farsi gli affari tuoi: la privacy è garantita al massimo livello.

Inoltre, non avrai alcun problema nel condividere file di grandi dimensioni. Potrai coinvolgere amici e colleghi nei tuoi progetti senza far vedere loro il contenuto delle tue cartelle. Insomma, è come invitare qualcuno a casa per un caffè in salotto, senza dover mostrare il resto della casa.

Insomma, la vera bellezza di pCloud è la sua semplicità unita alla protezione senza compromessi. Basta abbonamenti a breve termine: ecco lo spazio tutto tuo, per sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.