Con Octopus il prezzo di luce e gas per un anno è bloccato
Uno dei fornitori più convenienti del mercato luce e gas è Octopus, che propone prezzo bloccato per un anno a tariffe vantaggiose.
Edoardo D'amato
Pubblicato il 30 set 2025
In un periodo in cui le bollette energetiche rappresentano una delle principali preoccupazioni per famiglie e imprese, Octopus Energy lancia un'offerta pensata per garantire serenità e stabilità. Con la promozione Octopus Fissa 12M è infatti possibile bloccare il prezzo della materia energia e i costi di commercializzazione per un anno intero, evitando così oscillazioni e sorprese legate all'andamento del mercato.

Un'opportunità interessante per chi vuole pianificare meglio le proprie spese e approfittare di tariffe davvero competitive sia per luce che per gas.

Octopus Fissa 12M: prezzi bloccati e risparmio garantito

L'offerta Octopus Fissa 12M permette di avere la certezza di un prezzo invariato per 12 mesi, con condizioni chiare e senza costi nascosti. Per l'energia elettrica, il prezzo della materia prima è fissato a 0,1067€/kWh, a cui si aggiungono 84€ all'anno per i costi di commercializzazione.

Per quanto riguarda il gas naturale, la tariffa prevede un prezzo di 0,397€/Smc, sempre con un costo di commercializzazione di 84€ annui. Tutti i valori sono indicati al netto di IVA e imposte, con perdite già incluse per la componente elettrica.

Gli altri costi in bolletta - come trasporto e gestione del contatore, oneri di sistema e di regolazione - restano invariati e indipendenti da Octopus Energy. Ciò che fa la differenza è la possibilità di tenere bloccata per un anno la parte variabile più influente della bolletta, mettendo al riparo da rincari improvvisi.

Al termine dei 12 mesi, i clienti possono scegliere se rinnovare con un'altra offerta a prezzo fisso o passare alla tariffa Flex, senza vincoli o penali, scegliendo sempre la soluzione più conveniente in base alle proprie esigenze.

Con Octopus Fissa 12M, risparmiare diventa semplice: un anno di prezzi bloccati, chiarezza nelle condizioni e la sicurezza di poter programmare le proprie spese senza stress. Per maggiori dettagli basta andare sul sito del fornitore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

