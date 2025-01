Con Octopus Energy hai prezzi bloccati su luce e gas per un anno

Stop alle brutte sorprese nelle bollette: con Octopus Energy puoi contare su tariffe chiare, trasparenti e bloccate per un anno intero. Grazie all'offerta Octopus Fissa 12M, hai l’opportunità di mettere al sicuro i tuoi consumi di luce e gas con costi stabili, senza subire i continui aumenti del mercato energetico. Le condizioni economiche includono un prezzo competitivo di 0,1342 €/kWh per la materia prima luce e 0,52 €/Smc per il gas, con una quota fissa di commercializzazione pari a 108€ all’anno.

Le caratteristiche dell'offerta di Octopus

Con Octopus, semplicità e convenienza vanno di pari passo. Il servizio non prevede vincoli contrattuali o penali per il recesso, dandoti piena libertà di cambiare fornitore quando vuoi. Inoltre, la gestione delle tue forniture è completamente digitale, permettendoti di monitorare consumi e costi in modo rapido e intuitivo, ovunque ti trovi.

Il servizio clienti è efficiente e sempre a portata di mano, con assistenza disponibile tramite WhatsApp e chat online per risolvere ogni dubbio in tempi rapidi. Anche le bollette sono progettate per essere trasparenti e di facile comprensione, offrendoti una panoramica chiara sui consumi e sulle spese.

Un altro punto di forza è l’attenzione all’ambiente: l’energia elettrica fornita da Octopus proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, il che consente di ridurre l’impatto ambientale senza costi aggiuntivi. Questa scelta rappresenta un doppio vantaggio, sia per le tue finanze che per il pianeta.

Se stai cercando una soluzione vantaggiosa e sostenibile, Octopus si presenta come una scelta all’avanguardia, combinando flessibilità, risparmio e un impegno concreto verso l’ambiente. Approfitta ora di Octopus Fissa 12M per avere tariffe bloccate e più controllo sulle tue spese: per attivarla basta andare sul sito di Octopus e seguire le istruzioni (due minuti per completare la richiesta di attivazione).

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.