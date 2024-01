Con Norton ottieni fino al 66% di sconto sul primo anno di abbonamento

Non perdere l'opportunità unica offerta da Norton: risparmia fino al 66% su abbonamenti selezionati, tra cui i piani Norton 360, e ottieni una protezione completa e affidabile.

Sono quattro gli abbonamenti Norton disponibili in offerta:

Norton AntiVirus Plus: Sconto del 42% a soli 19,99 euro

Norton 360 Standard: Sconto del 60% a soli 29,99 euro

Norton 360 Deluxe: Sconto del 66% a soli 34,99 euro

Norton 360 Premium: Sconto del 60% a soli 44,99 euro

Scegli Norton 360 Premium per una protezione completa

Tra i piani più completi c'è Norton 360 Premium, che offre una difesa completa per i tuoi dispositivi, garantendo la tua sicurezza online e la tua privacy.

Inclusi nel prezzo dell'abbonamento troverai la protezione dalle minacce in tempo reale, una secure VPN per navigare in completo anonimato, 75 GB di cloud storage per effettuare backup, protezione minori per gestire l'attività dei tuoi figli online e Dark Web monitoring, che si occupa di monitorare il Dark Web e di avvisarti in caso di problemi.

Per garantire il massimo della sicurezza, Norton offre la sua promessa protezione virus: se il tuo dispositivo viene infettato da un virus che il software non riesce a rimuovere, verrai rimborsato completamente. Si tratta perciò di un'ottima opportunità per avere tutti i tuoi device sempre al sicuro.

Approfitta della promozione in corso e ottieni sconti fino al 66% sottoscrivendo uno dei piani Norton disponibili. L'offerta è valida soltanto per il primo anno di abbonamento: a partire dal secondo, verrà applicato il prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.